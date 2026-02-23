Fin del edadismo en la patologías sanguíneas: la edad deja de ser el criterio terapéutico, se tendrá en cuenta el estado general

Dada la longevidad de la sociedad española, los pacientes mayores son el perfil prioritario en prácticamente todas las patologías hematológicas, es decir, las enfermedades relacionadas con la sangre. Sin embargo, dado que cada vez se llega a la jubilación con más salud, los hematólogos han decidido que la edad cronológica ya no sea el principal criterio terapéutico, sino que se tenga en cuenta el estado general, la funcionalidad, la fragilidad, el soporte social y los objetivos vitales del paciente, según se ha acordado en la reunión anual del Grupo de Hematogeriatría (GEHEG), de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), que es el foro de referencia nacional para el abordaje del paciente de edad avanzada.

“La edad cronológica ya no puede ser el principal criterio terapéutico en el campo de la salud. Hoy el foco está en la fragilidad, la funcionalidad y las preferencias del paciente. Ya no es suficiente tratar la enfermedad; es imprescindible no olvidar a la persona”, indica Dolly Fiallo, una de las coordinadoras de la 12ª edición de la reunión y hematóloga del Hospital Dr. Negrín de Las Palmas de Gran Canaria. La especialista precisa que la hematogeriatría, debido a que ya hay alrededor de 10 millones de personas con más de 65 años, lo que representa cerca del 20,4% de la población española, "ha dejado de ser un concepto emergente para convertirse en el eje central de la práctica clínica".

En este contexto, la llegada de terapias dirigidas y la inmunoterapia, en muchos casos libres de la quimioterapia convencional, está transformando la hematología y cambiando el paradigma en el paciente mayor. La incorporación de fármacos orales y esquemas menos intensivos permite controlar la enfermedad con menor toxicidad y efectos secundarios y facilita tratamientos ambulatorios mejor adaptados a personas con algún grado de fragilidad.

La evaluación integral

Algunas terapias, como las CAR-T, permiten incluso la curación o una evolución positiva de pacientes que antes de la llegada de los nuevos tratamientos solo recibían cuidados paliativos. Sin embargo, los expertos advierten de que estos tratamientos pueden incrementar la fragilidad de pacientes de edad avanzada, por lo que, a su juicio, resulta imprescindible hacer primero una evaluación geriátrica integral, no solo para decidir el tratamiento, sino también para implementar medidas de intervención que mantengan su calidad de vida.

A este respecto, según los expertos reunidos, la nutrición, el ejercicio físico, la prescripción adecuada, así como estrategias de rehabilitación son esenciales para preservar su funcionalidad y favorecer el éxito terapéutico. Por eso, la reunión ha puesto el foco en la necesidad urgente de crear y consolidar equipos multidisciplinares en todos los hospitales, integrados por nutricionistas, profesionales en farmacia, nutrición, educación física y enfermería, además de hematólogos, en un contexto en el que la integración de la geriatría en los servicios de hematología "sigue siendo una asignatura pendiente" en muchos centros sanitarios.

Asimismo, los hematólogos han coincidido en la necesidad de integrar, de manera precoz, los cuidados paliativos en el seguimiento del paciente de edad avanzada, para mejorar el control de los síntomas, facilitar la planificación de las decisiones en la etapa final de la vida y contribuir a reducir hospitalizaciones innecesarias, favoreciendo una atención más humanizada y centrada en la calidad de vida.