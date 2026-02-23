La Guardia Civil alerta de lo que está pasando con las tarjetas de crédito y pide máxima cautela a la ciudadanía aragonesa

La Guardia Civil es uno de los cuerpos de seguridad del Estado con mayor presencia en redes sociales. Sus mensajes se han vuelto habituales en TikTok, Instagram y X, donde los agentes difunden avisos prácticos para prevenir ciberdelitos y fraudes que afectan a miles de personas. El objetivo es claro: ayudar a la población a detectar a tiempo estafas cada vez más sofisticadas, especialmente las relacionadas con el uso cotidiano del móvil y las gestiones bancarias.

En su última advertencia, la Benemérita pone el foco en los delitos telemáticos vinculados a las tarjetas bancarias: esos casos en los que el usuario descubre cargos en su tarjeta que no ha realizado. “Si ves cargos indebidos puedes denunciar de forma telemática”, recuerdan los agentes. Una recomendación sencilla, pero clave, porque actuar rápido puede marcar la diferencia cuando hablamos de fraude con tarjeta, suplantación o clonación.

La Guardia Civil con las balizas / GUARDIA CIVIL

El problema es que hoy existen múltiples formas de robo de datos y duplicado de tarjetas. Algunas se producen mediante copias o manipulaciones en cajeros (los clásicos métodos de clonación), pero también hay dispositivos y técnicas que se aprovechan de los pagos sin contacto o del uso habitual de la tarjeta en comercios. Aunque muchas operaciones sospechosas son detectadas por los sistemas de seguridad, los expertos insisten en mantener la vigilancia: revisar movimientos con frecuencia y activar alertas del banco puede evitar pérdidas mayores.

Esto es lo que debes hacer

¿Qué hacer si aparece un cobro que no reconoces? La Guardia Civil aconseja no dejarlo pasar. Si detectas un cargo fraudulento o un movimiento que no es tuyo, puedes comunicarlo y denunciarlo online a través de la web oficial de la Guardia Civil, aportando la información del hecho para que los agentes tengan constancia y puedan iniciar las comprobaciones correspondientes.

La recomendación final es clara: revisa tus movimientos, desconfía de cargos pequeños “de prueba” y, ante cualquier duda, actúa de inmediato. La prevención y la denuncia temprana siguen siendo las mejores herramientas contra las estafas bancarias y el fraude online.