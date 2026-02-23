Rosalía (33 años): "Desayuno lo mismo cada día. Unas tostadas de galleta de maíz con aguacate, jamón de pavo, aceite de oliva virgen extra y sal"

¿Qué podemos decir? En España, el desayuno es casi un ritual. Basta pasear a primera hora por cualquier barrio para comprobarlo: tazas humeantes, pinchos de tortilla, bocadillos recién hechos y vasos de zumo que marcan el arranque del día. Más allá de la tradición, la ciencia respalda su protagonismo: activar el metabolismo, estabilizar la glucosa y mejorar la concentración depende, en gran medida, de cómo rompemos el ayuno nocturno. ¡Y así lo hace Rosalía!

La propuesta de Rosalía reivindica algo mucho más sencillo: constancia, equilibrio y productos reconocibles. A veces, el verdadero lujo matinal no está en la sofisticación, sino en repetir aquello que funciona. Desde el lanzamiento de su álbum Lux el pasado noviembre, la artista no ha abandonado la conversación cultural. Ha visitado numerosos programas de televisión, entrevistas e incluso preparó un bizcocho de primera mano para el público de 'La Revuelta'.

Mientras tanto, ha seguido con su vida personal y muchos hablan de su posible romance con Loli Bahía, una modelo francesa con la que se ha dejado ver en más de una ocasión tanto por Madrid como durante su viaje a Brasil. Lo que está claro es que está aprovechando el tiempo libre antes de comenzar con una gira mundial en la que promete hacer historia con su nueva música... Un proyecto para el que debe prepararse de la mejor forma posible, empezando cada día por un desayuno delicioso y saludable.

El desayuno de Rosalía: un ritual que repite cada día

El tono definido no se construye solo en el gimnasio. Empieza en la cocina. En una entrevista con GQ, Rosalía revelaba que su desayuno es invariable: "Unas tostadas de galleta de maíz con aguacate, jamón de pavo, aceite de oliva virgen extra y sal. Siempre desayuno lo mismo cada día". Desde el punto de vista nutricional, el combo tiene lógica. Las galletas de maíz aportan hidratos de carbono de digestión relativamente ligera; el aguacate introduce grasas monoinsaturadas que prolongan la saciedad; el jamón de pavo suma proteína magra, esencial para preservar masa muscular; y el aceite de oliva virgen extra añade antioxidantes propios de la dieta mediterránea.

Noticias relacionadas

"Si empiezas el día con un plato saciante, el cuerpo aguanta mejor y la tentación de atacar las galletas desaparece. Así puedes cuidar tu línea", comentaba.