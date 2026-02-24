La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales dana 29-O, en las Corts valencianas: "Mazón es una mala persona y el PP es cómplice por respaldarlo"

Casi 500 días después, Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, ha intervenido en las Corts valencianas. Ella ha sido (y es) una de las principales voces de la catástrofe, uno de los rostros que han mostrado el dolor y la reivindicación frente al Gobiero regional y, especialmente, Carlos Mazón. Y tras pedirlo en reiteradas ocasiones, este martes ha comparecido en el parlamento valenciano donde ha lanzado un discurso duro, muy duro, contra PP y Vox, y, sobre todo, el expresidente regional, de quien han reclamado su escaño o ser expulsado del partido.

La entrada de Álvarez a la comisión ha evidenciado la expectación generada, hasta tal punto que uno de los letrados ha tenido que avisar de que se superaba el aforo de la sala. Cosas del guion, han sido los grupos parlamentarios los que han intervenido primero, con reivindicación de la izquierda a su labor y la queja de que hayan tardado en ser citadas y "respeto" de Vox y PP. "No venimos a confrontar, lejos de la polémica le digo que venimos a escuchar", ha indicado Fernando Pastor, portavoz popular, a quien Álvarez había señalado minutos antes.

"Es un dinamitador de puentes", había indicado en la concentración previa a la puerta de las Corts la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O que tanto en la entrada del parlamento como ya sentada en la comisión le ha afeado de nuevo que tres de las organizaciones que van a pasar estos dos días por el parlamento valenciano no están en la lista de entidades de la Generalitat. "No es lo mismo igualdad y equidad, lo justo es la equidad, no la igualdad", ha indicado ante la cita de Pastor de invitar a todas las asociaciones de afectados.

483 días "de maltrato"

Tras el prolegómeno, Álvarez ha leído su intervención durante "escasos" 22 minutos a un ritmo rápido porque, ha dicho, "483 días de maltrato dan para mucho". Su discurso, más que su testimonio personal como en el Congreso, ha sido un alegato reclamando "verdad, justicia y reparación". "Son las tres palabras, ineptitud y negligencia de los suyos, solo tenían que haber hecho su trabajo", ha indicado poniendo en el foco al Gobierno valenciano y, sobre todo, a Mazón.

Del expresidente ha señalado que el 29-O estuvo "totalmente ausente", "desaparecido", "haciéndose fotos" y "manteniendo su agenda" cuando había un aviso rojo activado por parte de Aemet, que llegó al Cecopi "tarde y mal, muy mal", que dijo que habría muertos, que la noche iba a ser larga y "al apagarse las cámaras su chófer le llevó a su casa", tal y como se ha conocido por la declaración del conductor del exjefe del Consell ante la jueza.

Tras ello, ha añadido dirigiéndose directamente al PP: "No es que sea un mal político, es una mala persona y un desalmado; y ustedes son cómplices por respaldarlo, mantengan un mínimo de decoro y exijan el acta y si no la entrega, expúlsenlo del partido". "¿PP y Vox qué son antes: políticos o personas? Está claro, políticos, porque si no, no permitirían que Mazón estuviera en las Corts", ha indicado. Y por si fuera poco, una tercera vez: "Esconden en el escaño 98 de este hemiciclo y exigimos que pague".

"No nos vamos a ir"

Asimismo, Álvarez ha afeado que su sucesor, Juanfran Pérez Llorca, haya mantenido "a todos los consellers excepto a Ruth Merino" aunque algunos con cambios de cartera, ha negado el "apagón informativo" que ha defendido en este tiempo el Consell culpando a los organismos estatales y ha cargado contra el intento de "veto" de PP y Vox para comparecer en la comisión. "No podrán doblegarnos; no nos vamos a ir, no nos vamos a callar y no vamos a permitir que nadie vuelva a morir por la negligencia de un gobierno", ha sentenciado.

Noticias relacionadas

La concatenación de críticas, sin embargo, no ha encendido el debate en el turno de los grupos parlamentarios. Pese a las alusiones directas hacia el PP, su portavoz ha negado "polemizar" y le ha tendido la mano para mantener una "comunicación permanente". "Mi grupo respeta al 100 % su discurso, otra cosa es que lo compartamos o no", ha indicado Pastor. Tras las réplicas de los grupos, Álvarez ha leído los nombres de los 230 fallecidos y ha puesto un audio de otra familiar de víctima donde se oía: "La culpa es de Mazón y los del Cecopi".