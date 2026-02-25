Adiós a la duda: esto es lo que dice la ley sobre quién tiene que asumir los gastos de mantenimiento en una vivienda de alquiler
La Ley de Arrendamientos Urbanos establece que los propietarios deben costear las pequeñas reparaciones del hogar sin posibilidad de subir el precio de la renta
Alejandro Navarro
Entre otras cuestiones, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) nos recuerda la obligación que tiene el propietario de una vivienda en alquiler de mantener el inmueble en condiciones adecuadas para la habitabilidad. En concreto, el artículo 21 de esta normativa establece la necesidad de llevar a cabo las reparaciones que sean necesarios, sin que ello repercuta en el precio del alquiler.
Solo hay una excepción, y es que el inquilino debería pagar la reforma sería que él mismo fuera el responsable del deterioro de la vivienda. No obstante, las autoridades destacan el papel del casero en las labores de mantenimiento. A lo largo de los años, las modificaciones de la normativa han buscado repartir costes entre ambas partes, aunque prima la protección del inquilino.
Qué dice la ley sobre las reparaciones en un piso de alquiler
El artículo 21.1 de la LAU menciona que el arrendador "está obligado a realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, todas las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad".
Dentro de las reparaciones que corren a cargo del casero, se incluyen averías en el sistema eléctrico, mantenimiento de fontanería o el desgaste por el paso del tiempo. Como puede verse, la ley prohíbe de manera expresa aumentar la renta del inmueble para sufragar parte del gasto de esas reparaciones. De esta forma, el casero no podría subir la cuota del alquiler al inquilino.
Las obras no deben prolongarse por más de 20 días
Sin embargo, la ley de arrendamientos también afecta al inquilino, que debe notificar cualquier tipo de incidencia, además de permitir el acceso a la vivienda para realizar labores de mantenimiento. En todo caso, las reparaciones no deben durar más de 20 días, excepto en obras de mayor complejidad.
En los casos más extremos, donde el arrendatario deba abandonar su vivienda de forma temporal, el casero tiene la obligación de reducir el alquiler durante ese período. Con estas medidas, se pretende asegurar un desarrollo adecuado de las obras, e incluso reducir el riesgo de disputas.
