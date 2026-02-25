Afectados por el accidente de Córdoba se constituyen en asociación y se personarán en el juzgado por los 46 fallecidos

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz es ya una realidad. La entidad ha remitido un escrito a los medios de comunicación anunciando su constitución oficial con el objetivo de que "se esclarezcan completamente los hechos, se determinen las responsabilidades correspondientes y se conozca toda la verdad sobre lo ocurrido en el descarrilamiento ferroviario en Adamuz", en el que murieron 46 personas. Para ello, el colectivo se personará como acusación popular en la causa actualmente abierta.

Mario Samper, que ya adelantó a este periódico que la creación de la plataforma estaba próxima, será su presidente. Hasta ahora había ejercido como portavoz oficioso de las víctimas, pero ha decidido dar un paso al frente. La persona que alertó a los guardias civiles que atendían al tren de Iryo de que había otra composición implicada se convierte ahora en la punta de lanza contra el o los responsables de esta tragedia ferroviaria en Adamuz.

Según el escrito fundacional, la asociación nace con el firme compromiso de impulsar las medidas necesarias para que un suceso de estas características no vuelva a repetirse, velando por la seguridad ferroviaria, la transparencia en la gestión de infraestructuras públicas y la defensa de los derechos de las víctimas.

Además, desde la propia Asociación Afectados Descarrilamiento Adamuz realizan un llamamiento a todas las personas afectadas para que se informen y se sumen a esta iniciativa colectiva de defensa y búsqueda de justicia.

Una investigación con irregularidades de Adif

El personamiento como acusación popular será cuestión de días y se espera que al de las víctimas se sume el del Ayuntamiento de Huelva, anunciado por su alcaldesa, Pilar Miranda, que deberá ser ratificado este viernes por el pleno del consistorio onubense.

Progresivamente se van conociendo detalles de las distintas partes implicadas en un proceso judicial cuya investigación está generando tantas suspicacias como el propio accidente. En los últimos días ha trascendido que la Guardia Civil informó el pasado 9 de febrero al Juzgado de Montoro de supuestas "irregularidades" de Adif durante la investigación.

Un oficio remitido por la Policía Judicial recoge la toma de declaración, el 6 de febrero, al responsable de la base de mantenimiento AVE de Adif en Hornachuelos. Según manifestó, recibieron una orden verbal del jefe de área de Adif para retirar cupones de carril -entre ellos, algunos con soldaduras-, actuación que se llevó a cabo entre la noche del 22 y la madrugada del 23 de enero.

Asimismo, se practicaron ensayos sobre los carriles consistentes en pruebas de dureza no destructivas. La Guardia Civil precisa que entre los cupones con soldaduras sometidas a análisis "pudieran encontrarse aquellas que pretendía examinar la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios)", respecto de las cuales había solicitado autorización el 3 de febrero.

Un día después de recibir el oficio de la Guardia Civil, la jueza Cristina Pastor dictó una providencia en la que requirió a Adif que se abstuviera de extraer, trasladar o realizar pruebas de material sin autorización judicial previa. Asimismo, solicitó la restitución inmediata del material que obre en su poder, bajo apercibimiento de incurrir en la responsabilidad penal que pudiera corresponder.

Con la constitución de la asociación, las víctimas dan un paso más en su recuperación personal y en la búsqueda de justicia tras el trágico suceso ocurrido en Adamuz. Un proceso judicial que previsiblemente se prolongará en el tiempo, pero en el que confían plenamente en que, finalmente, se haga justicia.