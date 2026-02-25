Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tragedia ferroviaria

Las cajas negras de los trenes de Adamuz se abrirán en los próximos días en el juzgado de Montoro

Lorenzo del Río, presidente del TSJA, avanza que esta prueba clave para la investigación se efectuará finalmente en Córdoba y no en Madrid

Tren Alvia siniestrado en Adamuz.

Tren Alvia siniestrado en Adamuz. / Manuel Murillo

Pilar Cobos

Córdoba

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha avanzado este miércoles en Córdoba que las cajas negras (registradores) de los trenes siniestrados en Adamuz el 18 de enero pasado se abrirán en los próximos días en el Tribunal de Instancia de Montoro, que investiga las causas del siniestro.

En declaraciones al Diario Córdoba , ha confirmado que el volcado de información de los registradores de los trenes se materializará, finalmente, en Córdoba y no en Madrid. La macrocausa está siendo dirigida por la plaza 2 de la sección Civil y de Instrucción de Montoro, cuya titular es la jueza Cristina Pastor.

Esta noticia llega después de que la Fiscalía provincial de Córdoba paralizase la prueba, que iba a desarrollarse en Madrid, ante una comisión judicial delegada. El Ministerio Público solicitó conocer en qué consiste el volcado de información y también que se llevase a cabo ante la jueza que instruye la causa y los fiscales.

Noticias relacionadas

Precisamente, los investigadores se encuentran a la espera de acceder a la información de estos dispositivos para conocer las circunstancias en las que se produjo el accidente. La catástrofe se desencadenó por el descarrilamiento de los últimos coches de un tren Iryo, que colisionaron con un Alvia que circulaba en dirección contraria. Este siniestro ha sido el más grave de la alta velocidad española registrado hasta el momento y provocó 46 víctimas mortales, así como un centenar de heridos.

