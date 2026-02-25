La jueza Mª Jesús Salamanca, que ya atendió el accidente de Adamuz, se incorpora como refuerzo al juzgado de Montoro

La jueza Mª Jesús Salamanca reforzará el juzgado que investiga las causas del accidente de trenes ocurrido en Adamuz (Córdoba) el 18 de enero pasado. Se trata de una medida impulsada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para apoyar a la plaza 2 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, que ha asumido la macro causa.

El presidente del alto tribunal andaluz, Lorenzo del Río, ha indicado este miércoles, en declaraciones a los periodistas realizadas en la Ciudad de la Justicia de Córdoba, que la jueza podría incorporarse mañana jueves. Se trata de una de las actuaciones de refuerzo adoptadas a raíz de la catástrofe ferroviaria para agilizar el procedimiento. También se anunció la llegada de otro letrado de la Administración de Justicia y de nuevos funcionarios a ese juzgado, y la Fiscalía de Córdoba ha incorporado a un nuevo fiscal para atender esta macrocausa.

Mª Jesús Salamanca ya servía como sustituta en la plaza 1 de la sección de Instrucción de Montoro y ha colaborado en el procedimiento judicial que investiga el accidente en Adamuz. En las últimas semanas, ha sido relevada por la nueva titular de ese juzgado, que es Mª del Carmen Blanque. Ahora, se espera que apoye la tramitación ordinaria de los asuntos de la plaza 2 (competente en Violencia sobre la mujer) y que colabore con la jueza titular, Cristina Pastor, en la instrucción de las diligencias abiertas a raíz del siniestro.

Así lo ha informado el TSJA, que ha anunciado hoy el acuerdo de la medida por parte de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El refuerzo fue solicitado por la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y consiste en la adscripción de una jueza sustituta. La medida durará inicialmente hasta el próximo 30 de junio, pero podrá ser renovada a petición del TSJA en caso de que se considere necesario.