Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 27 de febrero de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 27 de febrero de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 27, 24, 39, 42 y 14 y las estrellas 10 y 06.
El código del Millón ha sido el ZDH01056.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Los 4.500 trabajadores de Stellantis Figueruelas se quedan sin la paga de beneficios tras las pérdidas milmillonarias de la multinacional en 2025
- El Casademont Zaragoza rescinde el contrato de Richardson y ficha a Justin Wright-Foreman
- El consejero recién llegado al Real Zaragoza, la gran novedad en el último entrenamiento previo a la final ante el Burgos
- Una madre golpea en un brazo y empuja a una profesora en un colegio de Zaragoza: 'Estamos totalmente indefensos
- Así es el colegio de Zaragoza donde estudió Natalia Chueca: un histórico de la ciudad que impulsa la educación en la vida y para la vida
- El hermano del oro olímpico Oriol Cardona: 'Nos encanta Panticosa, es una carrera pura y especial
- Sellés suprime la concentración y los jugadores del Real Zaragoza acudirán directamente al estadio
- Denuncian agresiones sexuales, falta de higiene y de comida en una residencia de mayores privada de Pinseque (Zaragoza)