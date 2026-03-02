La Policía Nacional alerta: cuidado con esta treta de los ladrones para robarte en el coche

La Policía Nacional mantiene una intensa campaña de alerta y concienciación frente a los robos y hurtos porque, pese a que las estadísticas muestran una tendencia a la baja en los últimos años, todavía continúan siendo frecuentes y pueden suponer un serio contratiempo para quien lo sufre. Más si cabe cuando la mayoría de estos delitos responden a momentos de descuido de las víctimas y, por tanto, fácilmente evitables si se toman ciertas precauciones.

Una de las modalidades sobre la que el cuerpo armado ha puesto el foco recientemente a través de redes sociales es la que tiene por objetivo a los conductores de vehículos aparcados. La estrategia a seguir por los cacos es similar a otras situaciones. Por un lado, hay un supuesto buen ciudadano y un cebo y, por otro lado, una segunda persona que comete el delito.

En este caso concreto, los ladrones aprovechan el momento en el que la víctima acude a parkings para coger su coche. El sitio es ideal para el golpe porque no suele haber gran trasiego de gente y es fácil ocultarse y pasar desapercibido entre los vehículos.

Cómo actúan los ladrones y cómo evitarlo

La actuación se pone en marcha cuando el conductor accede al coche, se sienta en el asiento y deposita pertenencias como un bolso en el lugar del copiloto. Es en ese momento cuando una persona se acerca al vehículo y deja caer unas monedas en el suelo a la altura de la parte lateral trasera del coche. En un gesto de buena intención, alerta al conductor de que se le ha caído dinero antes de entrar al coche y le convence de que son suyas.

Cuando la víctima sale del coche a recogerlas, un segundo compinche se aproxima sigilosamente por el lado contrario y abre la puerta del copiloto, coge las pertenencias depositadas y sale del lugar rápidamente aprovechando la maraña de coches. Al regresar el conductor al asiento, solo puede darse cuenta de que ha caído en un engaño.

Noticias relacionadas

Para evitar hurtos de este tipo, la Policía Nacional recomienda, mantener las puertas y ventanillas cerradas en todo momento cuando sales del vehículo, sea por la causa que sea, mantener las pertenencias siempre controladas y fuera de toda visibilidad desde el exterior. Además, añaden, si ves cualquier conducta "sospechosa", llama al 091.