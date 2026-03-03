Aviso de la OCU: la gasolina y el diésel podrían subir hasta 10 céntimos por litro en cuestión de días

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte de que el precio de la gasolina y el diésel podría subir entre 8 y 10 céntimos por litro en las próximas semanas en España, siempre que el petróleo Brent se mantenga estable en el entorno de los 80 dólares. La previsión llega tras el aumento del crudo por la escalada del conflicto en Oriente Próximo, con impacto en los mercados energéticos.

En un comunicado, la asociación señala que el Brent se mueve actualmente alrededor de los 82 dólares por barril, pero subraya que esa subida todavía no se ha trasladado de forma significativa a los precios de los carburantes. Según la OCU, aunque el encarecimiento del crudo suele reflejarse con rapidez en los surtidores —por el conocido “efecto pluma y cohete”, cuando las subidas llegan antes que las bajadas—, el resultado final depende de la magnitud, la estabilidad del repunte y también de factores geopolíticos y financieros.

La experiencia del sector, añade la organización, demuestra que el traslado del Brent a la gasolinera puede tardar desde varios días hasta varias semanas. En este escenario, la OCU considera más probable un impacto gradual con un horizonte cercano a dos semanas, siempre que el crudo se mantenga en los niveles actuales.

De momento, los precios medios apenas han variado, y la OCU explica que el incremento de las últimas semanas respondería más al encarecimiento previo del Brent —que pasó de 65 a 70 dólares entre finales de enero y principios de febrero— que a la tensión más reciente. Si el petróleo consolida el repunte, la organización da por hecho que el aumento acabará notándose en el repostaje, con un efecto directo en el gasto mensual de los conductores.

Además, la OCU recomienda a los conductores comparar precios entre gasolineras y planificar el repostaje, porque incluso pequeñas diferencias por litro pueden suponer un ahorro notable a final de mes. También recuerda que, si el Brent sigue volátil, el ajuste en los surtidores podría acelerarse o ampliarse, especialmente en zonas con menos competencia. En un contexto de incertidumbre internacional, la asociación pide seguir la evolución del crudo y vigilar la factura del carburante en las próximas semanas.