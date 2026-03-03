La baliza V16 de la DGT tiene otro problema: "Es posible que, cuando la necesitemos, no funcione"

Desde que entró en vigor a principios de enero de este año, la baliza V16, obligatoria en España para señalizar vehículos que han de permanecer parados por avería o accidentes, no deja de suscitar reacciones, polémicas y controversias.

La última de ellas la recoge un lector, que manifiesta en una carta su preocupación por un aspecto del dispositivo que no se había contemplado hasta ahora: la posibilidad de que el calor provoque que deje de funcionar correctamente.

“Estas balizas están alimentadas con una pila alcalina de 9V.”, comienza el lector Jesús Rubiralta, que prosigue recordando que “las pilas alcalinas tienen una temperatura de funcionamiento de entre 0 y 50 grados. Por debajo de cero grados, disminuye mucho la capacidad de la pila, por lo que la duración es más baja. Por encima de 50 grados, las pilas se autodescargan muy rápido”.

A 70 grados

Una circunstancia que ahora, en marzo, no se da en ningún punto de España. Pero llegará el verano y las temperaturas extremas: “Un vehículo cerrado al sol puede llegar a 70 grados fácilmente. Es muy probable que, cuando necesitemos la baliza, la pila esté muy descargada” y no funcione, señala la misiva.

EL PERIÓDICO se ha puesto en contacto con fuentes de la Dirección General de Tráfico, desde donde indican que “hay muchos modelos diferentes de baliza V16 homologadas y esta circunstancia no es en ningún caso un problema general”.

La DGT publicó un listado de más de 200 tipos de balizas. Para estar homologadas, deben contar con características como la de la conectividad con la plataforma DGT 3.0. Todas ellas deben garantizar su funcionamiento a temperaturas entre -10ºC y 50ºC. Asimismo, para condiciones de lluvia, también deben contar con un grado de protección que sea, como mínimo, IP54.

Son legales

Esta polémica sustituye a la anterior, que cuestionaba la legalidad de la obligatoriedad del uso de la baliza. Dicha controversia ya ha sido finiquitada por la Comisión Europea, que ha descartado que la obligatoriedad en España de la baliza V16 conectada como sustituto del triángulo de emergencia vulnere el derecho comunitario.

La Comisión ha subrayado que la regulación de estos sistemas no está reglada a nivel de la UE, por lo que corresponde a los Estados miembro establecer sus propias normas en materia de seguridad vial, aunque precisó que debe informarse de los requisitos técnicos exigidos a los fabricantes.