Adiós a las aceitunas rellenas y al jamón de pavo tal y como los conocemos: el BOE lo hace oficial.

Adiós al jamón de pavo, a las aceitunas rellenas y al pan sin gluten tal y como los conocíamos. El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes 24 de febrero un real decreto que introduce cambios para las empresas que comercializan este tipo de alimentos. A partir de ahora, tendrán que ofrecer una información más clara sobre estos productos para mejorar la información al consumidor y la trazabilidad de los productos.

Esta nueva norma, anunciada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ya ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y actualiza la normativa alimentaria para ofrecer información más clara en productos como las aceitunas rellenas, el jamón de pavo, el pan sin gluten o la horchata.

Según el Gobierno, la actualización busca ofrecer información más clara al consumidor, reforzar la trazabilidad en distintos procesos y productos, e incorporar avances en elaboración y comercialización. Asimismo, se espera con todo ello mejorar la competitividad del sector agroalimentario. Además, el Ministerio subraya que con estos cambios se eliminan normas superadas por la legislación europea y se adaptan apartados del Código Alimentario Español a la realidad productiva y tecnológica actual.

Cambios en el pan sin gluten y la horchata

Una de las novedades más relevantes es que, por primera vez, se incluye el pan sin gluten dentro de los productos regulados por la norma de calidad del pan, algo que hasta ahora no ocurría. "Con la modificación aprobada, se habilita a que productos no elaborados con harina puedan denominarse pan, siempre que cumplan los demás requisitos establecidos en la norma de calidad de este producto básico», dicen desde el Gobierno.

Los cambios también afectan a otro producto muy demandado dentro del mercado alimentario español, como la horchata valenciana. El real decreto autoriza su elaboración sin azúcares añadidos y con contenido reducido de azúcar. Eso sí, para preservar su carácter tradicional, se prohíbe el uso de edulcorantes y colorantes.

Jamón de pavo y aceitunas rellenas

Otra actualización destacada afecta al jamón de pavo, un producto muy presente en los hogares. Su denominación queda consolidada por el uso. Además, en otros derivados cárnicos, se reconoce por primera vez el uso de menciones como "natural" y "elaboración artesana", bajo determinadas condiciones. También se refuerza la trazabilidad en jamones y paletas curados y se mejora la información relativa a la fecha de entrada en salazón.

En el caso de las aceitunas rellenas, la norma exige que los rellenos en forma de pasta se indiquen de forma clara en la lista de ingredientes. Al mismo tiempo, se mantienen denominaciones tradicionales como “aceitunas rellenas de anchoa”, habituales en el mercado.

Otras actualizaciones en galletas y sidra

La publicación del real decreto en el BOE también introduce ajustes en otros productos:

Noticias relacionadas