Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: si han pasado menos de 12 horas desde que saliste del trabajo, no pueden obligarte a volver
En caso de incumplimiento, las empresas se enfrentan a importantes multas por no respetar los periodos de descanso
El Estatuto de los Trabajadores es la norma básica que regula los derechos y obligaciones de trabajadores y empresas en España. Entre otras cuestiones, fija los periodos mínimos de descanso a los que tienen derecho los empleados, esenciales para el bienestar y el rendimiento. En concreto, recoge tanto las pausas dentro de la jornada como los tiempos de desconexión entre una jornada y la siguiente.
El artículo 34.3 establece que “entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente deben mediar, como mínimo, doce horas”. En la práctica, esto significa que si tu jornada termina a las 9 de la noche, no puedes empezar a trabajar a las 8 de la mañana del día siguiente, porque no se respetaría ese intervalo.
En el mismo apartado se recuerda también el límite general de 9 horas ordinarias de trabajo efectivo al día, salvo que por convenio o acuerdo se establezca otra distribución, respetando siempre el descanso entre jornadas.
Pausa "del bocadillo" y descanso semanal
Además, el artículo 34.4 del Estatuto de los Trabajadores regula el descanso dentro de la jornada:
- Si la jornada diaria continuada excede de 6 horas, debe establecerse un descanso no inferior a 15 minutos.
- Ese descanso solo cuenta como tiempo de trabajo efectivo (y, por tanto, se paga) si así lo fija el convenio colectivo o el contrato.
- Para menores de 18 años, el descanso mínimo es de 30 minutos cuando la jornada continuada excede de 4 horas y media.
Además, el artículo 37.1 estipula que el descanso semanal mínimo es de un día y medio ininterrumpido, es decir, 36 horas consecutivas. Por norma general, suele concretarse en sábado por la tarde y domingo, o domingo y lunes por la mañana, aunque la regulación se adapta a distintos tipos de horarios.
Multas de hasta 7.500 euros para las empresas
No respetar las 12 horas de descanso entre jornadas o no conceder la pausa mínima cuando la jornada continuada lo exige puede acarrear sanciones a la empresa tras una inspección. En los supuestos más graves, las multas pueden alcanzar los 7.500 euros, en función de criterios como el número de personas afectadas, el perjuicio o la reiteración.
También rebasar los límites de jornada o incumplir el registro de jornada puede ser motivo de multa para las empresas. De hecho, la Inspección de Trabajo impuso 20,2 millones de euros en sanciones por incumplimientos de jornada y registro horario en 2024, un 9% más que en 2023.
