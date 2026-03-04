La prórroga de los presupuestos generales y el fin de los fondos europeos amenazan con estancar la ciencia en España

La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) advierte de que una nueva prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y la finalización de los fondos europeos puede frenar el crecimiento de la inversión pública en I+D+i y, en consecuencia, poner en riesgo el desarrollo científico en España. Según apunta un informe realizado por la entidad, liderado por la Universidad Complutense de Madrid, desde el año 2023 más del 50% de los fondos científicos proviene de recursos europeos del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) y, por lo tanto, la eventual desaparición de este instrumento europeo abre un escenario de incertidumbre sobre la sostenibilidad futura de la financiación científica en el país.

El informe, presentado este miércoles, detalla que la "elevada dependencia de los fondos europeos" ha "enmascarado la debilidad estructural" de la financiación nacional en ciencia. El análisis, de hecho, afirma que, si se excluye la aportación europea, la intensidad del gasto en I+D+i apenas ha variado en los últimos años y se sitúa en niveles similares a los de comienzos de los años 2000. En 2025, por ejemplo, se estima que los fondos nacionales destinados a investigación ascendieron a 8.886,99 millones de euros, lo que supone un descenso del 3,71% respecto al año anterior. Para la COSCE, estos datos evidencian que, sin un refuerzo sostenido de los recursos propios del Estado, la retirada progresiva del apoyo europeo puede traducirse en un "estancamiento efectivo del sistema científico español".

A esta situación se suma el efecto de las sucesivas prórrogas presupuestarias, que según argumenta los expertos ha limitado la capacidad de introducir nuevas partidas o reforzar programas estratégicos para el ecosistema científico español. En 2025, los créditos iniciales de la política de I+D+i ascendieron a 19.023 millones de euros, frente a los 19.491 millones de 2024, lo que supone una bajada del 2,4% en un año. El informe advierte de que si en 2026 vuelven a prorrogarse las cuentas de 2023 es probable que los fondos destinados a proyectos con financiación nacional vuelvan a quedarse estancados o incluso disminuyan, dificultando cualquier avance sostenido en el sistema científico. "La financiación de I+D+i se encuentra en una encrucijada", destaca Ana Fernández Zubieta, directora del grupo de investigación Grinei y responsable del estudio.

Inversión en ciencia

Ante este escenario, la presidenta de la Confederación de Sociedades Científicas de España, Perla Wahnón, reclama una reacción decidida por parte de las administraciones para evitar que la ciencia española pierda fuerza. "Estos datos señalan que es necesario hacer un esfuerzo suplementario para impulsar la inversión en I+D ahora que ya no podrá contarse con los fondos europeos", afirma. A su juicio, mantener los recursos nacionales en los niveles actuales no es suficiente para sostener el ritmo de crecimiento reciente. "Si mantenemos los fondos nacionales tal y como están en la actualidad, la investigación en España se estancará y nos llevará a niveles de hace más de veinte años", advierte la especialista, subrayando el riesgo de retroceso estructural para el sistema científico español.

En perspectiva, los registros indican que España ha incrementado su presupuesto en I+D por habitante entre 2014 y 2024, pasando de 124,2 euros a 183,2 euros por persona, lo que equivale a un crecimiento del 47,5%. Sin embargo, según afirman los expertos, este aumento es inferior al de la media de la Unión Europea, que se sitúa en un 57,5%, y también sigue estando muy lejos del registrado en Estados Unidos (109%) o Japón (145%) en el mismo período. "En 2024, el gasto público español en I+D por habitante representaba aproximadamente el 64% de la media europea, situando al país lejos de los líderes en innovación", destaca el informe, en el que se afirma que aunque España ha mejorado su esfuerzo presupuestario "el incremento ha sido menor que el de la media europea y mucho menor que el de los países líderes en I+D".