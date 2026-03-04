La ley de propiedad horizontal lo avala: esto es lo que puedes hacer si un vecino no paga los gastos comunes

Las comunidades de vecinos a veces son complicadas. Cada comunidad es diferente, por ello, tiene unas necesidades o servicios. En muchas urbanizaciones hay ascensores que requieren mantenimiento, servicios de limpieza que garantizan el buen estado de las zonas comunes y, en algunos casos, un conserje encargado de controlar el acceso y velar por el correcto funcionamiento de la comunidad.

Sin embargo, en algunas comunidades surgen conflictos cuando ciertos propietarios se oponen a asumir el coste de servicios que no consideran necesarios o que no utilizan, como el ascensor o la figura del conserje. En ocasiones, incluso se niegan a abonar estos gastos comunes, pese a haber sido aprobados en junta y estar incluidos en la cuota comunitaria.

Po ello, la mejor aliada de cualquier comunidad de vecinos es la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), que recoge las obligaciones que deben cumplir todos los propietarios. De hecho, en su artículo 9.1 establece expresamente el deber de contribuir a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, con arreglo a la cuota de participación fijada.

¿Qué dice el artículo 9.1?

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) regula de forma clara cuáles son las obligaciones de los propietarios dentro de una comunidad de vecinos. En su artículo 9.1 establece, entre otras cuestiones, el deber de respetar las instalaciones y elementos comunes, hacer un uso adecuado de ellos y evitar daños. También obliga a cada propietario a mantener en buen estado su vivienda o local para no perjudicar al resto de la comunidad, asumiendo la responsabilidad por los desperfectos ocasionados por descuido propio o de las personas a su cargo.

Noticias relacionadas

Asimismo, la normativa recoge la obligación de permitir la entrada en la vivienda cuando sea necesario para realizar reparaciones o actuaciones relacionadas con los servicios comunes del inmueble. Pero uno de los puntos más relevantes es el apartado e), donde se establece que todos los propietarios deben contribuir, según su cuota de participación, a los gastos generales de la comunidad. Esto incluye el mantenimiento del edificio, sus servicios, cargas y responsabilidades, incluso aunque no se haga uso directo de algunos de ellos, como el ascensor o el servicio de conserjería.