La Ley de Vivienda lo confirma: los propietarios que tarden más de 1 mes en devolver la fianza de alquiler recibirán una penalización

Cuando un inquilino finaliza su contrato de alquiler, el arrendatario tiene que devolver la fianza. No se trata de una recomendación ni de una costumbre del mercado inmobiliario, sino de un mandato legal. Además, la ley fija un plazo para hacerlo y, si se incumple, la cantidad pendiente empieza a generar intereses.

La fianza de alquiler es un depósito obligatorio que el inquilino entrega al firmar el contraro. Por norma general, equivale a un mes de renta para vivienda habitual. A su vez, el arrendador debe depositarla en el organismo público que corresponda según la comunidad autónoma. Su función es servir como garantía para cubrir posibles desperfectos en el inmueble, impagos de rentas o deudas de suministros u otros conceptos pactados. Si al finalizar el contrato no hay daños ni deudas, la fianza debe devolverse.

Plazo legal de 30 días desde la entrega de llaves

El propietario puede tardar un tiempo razonable en comprobar el estado del inmueble y verificar que los suministros están al corriente. Lo que no es legal es retener la fianza indefinidamente o superar el plazo sin justificación.

La Ley de Arrendamientos Urbanos prevé que, si transcurre un máximo de 30 días desde la entrega de las llaves sin que se haya devuelto la fianza, el saldo pendiente empieza a generar intereses de manera automática, sin importar que exista conflicto previo o que el inquilino haya causado algún deperfecto.

A partir de ese momento, el inquilino podrá reclamar legalmente la fianza junto con los intereses generados, que pueden oscilar entre el 3 y el 4% anual. Además, si el propietario no depositó dicha fianza en un organismo oficial, las multas rondan entre los 10.000 y 90.000 euros.

Gastos acreditados

Aunque esta medida pretende proteger a los inquilinos ante retrasos injustificados en la devolución de la fianza, los propietarios sí que pueden usarla para cubrir gastos acreditados. Estas retenciones deben estar justificadas y documentadas, por ejemplo, con facturas, presupuestos aceptados o pruebas del coste real.

Solo se podrán descontar aquellos gastos por daños derivados de un mal uso de la vivienda o negligencia. Quedan fuera los desgastes por uso normal (pintura envejecida, pequeños roces propios de la vivienda habitada, etc.).

En cualquier caso, aunque haya descuentos, el propietario debe devolver el resto de la fianza dentro del plazo legal. De no ser así, el inquilino podrá realizar una reclamación formal. El primer paso es enviar un requerimiento por escrito solicitando la devolución. Es importante guardar y aportar pruebas como contrato de alquiler, documento de entrega de llaves, recibos de suministros y fotos del estado de la vivienda al salir.

Si no hay respuesta, acudir a la vía judicial para reclamar la fianza y los intereses.