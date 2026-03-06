El Periódico de Aragón lanzará próximamente Oférica: la nueva forma de encontrar descuentos geolocalizados

Prensa Ibérica da un paso más para acercar información útil y práctica a sus lectores con el lanzamiento de Oférica, una nueva plataforma de ofertas y descuentos integrada en sus medios digitales. El objetivo es claro: ayudar a los usuarios a descubrir promociones, catálogos y cupones de forma sencilla, cómoda y adaptada a su ciudad.

¿Qué es Oférica?

Oférica es la nueva plataforma de promociones de Prensa Ibérica, diseñada para que los lectores puedan descubrir, desde los propios periódicos del grupo, descuentos y catálogos interactivos de marcas y comercios tanto locales como nacionales. Gracias a su sistema de geolocalización, la plataforma muestra ofertas adaptadas a cada ciudad. Esto permite que el lector tenga acceso a oportunidades de ahorro relevantes desde un único espacio aportando mayor utilidad y cercanía.

¿Qué beneficios tiene para los lectores?

Con Oférica, los usuarios acceden a un nuevo servicio con el que poder ahorrar en compras habituales gracias a las promociones actualizadas. La experiencia es sencilla y directa: sin salir del medio digital que consultan a diario, los lectores pueden encontrar cupones, ofertas exclusivas y catálogos interactivos que les conectan directamente con la compra del producto.

¿Cómo funciona Oférica?

Lo mejor de todo es su fácil acceso: rápido e intuitivo. El usuario accede a la plataforma desde los medios digitales del grupo o desde los diferentes canales de acceso como redes sociales o Google. Una vez dentro, solo tiene que seleccionar la oferta de lo que le interesa y registrarse. Tras completar el proceso, recibirá un correo electrónico con su cupón o descuento. En el caso de promociones físicas, podrá canjearlas mediante un código QR; si se trata de una oferta online, dispondrá de un código alfanumérico para utilizar en la web correspondiente. Para los catálogos, el usuario puede navegar por sus páginas, descubrir los productos disponibles y acceder directamente a la web del comercio con un solo clic.

¿Qué beneficios tiene para los negocios?

Oférica se convierte en un nuevo canal estratégico para marcas y comercios que quieren conectar con clientes de forma directa. Las promociones se publican dentro de las cabeceras digitales de Prensa Ibérica, lo que aporta credibilidad, notoriedad y confianza. Así, los comercios pueden llegar a toda la audiencia digital de Prensa Ibérica, apostando por un público segmentado gracias a la geolocalización.

Lo mejor es que la plataforma permite a los negocios autogestionar sus propias ofertas y catálogos de manera ágil y sencilla. Pueden actualizar promociones, adaptar mensajes y activar campañas según sus necesidades comerciales en cada momento, fomentando el retorno de los usuarios y, por lo tanto, consiguiendo más ventas. Con el estreno de Oférica, Prensa Ibérica refuerza su compromiso de desarrollo de teconologías propias que acerquen la red empresarial local con sus lectores, incorporando una nueva herramienta que une actualidad, consumo y ahorro en un solo espacio para el lector.

Si tienes un negocio y estás interesado en mostrar tu oferta o catálogo en Oférica, no dudes en escribirnos a soporte@oferica.com