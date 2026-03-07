¿Por qué tantos médicos MIR quieren ser dermatólogos? 140 plazas que se agotan el primer día

Dermatología no es solo la especialidad médica mejor pagada, es la reina del MIR. En 2025 agotó todas sus plazas el primer día de adjudicación. Este 2026, oferta 140 plazas, nueve más que en la anterior convocatoria, y la historia, que viene de lejos, va camino de repetirse. ¿Qué la hace tan atractiva? ¿Se trabaja menos?, ¿se vive mejor?, ¿se gana más dinero?. "Que es espectacular", zanja la doctora Isabel Belinchón, vicepresidenta primera de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) y responsable del Área de Formación, Investigación e Innovación.

En la AEDV están registrados 3.400 dermatólogos, la mayoría de los que ejercen en España. En este 2026, como se ha dicho, Dermatología ofrece 140 plazas MIR. Menos que Cirugía General y del Aparato Digestivo (249 plazas); Cirugía Ortopédica y Traumatología (311 plazas) o Aparato Digestivo (220 plazas). Pero sigue siendo la más deseada.

Una especialidad libre de guardias y con salarios altos; dos de los atractivos de la Dermatología

También es una de las especialidades con mayores listas de espera en la sanidad pública. "El primer acceso del paciente es a través de Atención Primaria. Aquello que la Primaria no puede resolver es lo que se deriva a los especialistas", señala Belinchón. Con datos del Ministerio de Sanidad del primer semestre de 2025, la espera para una primera consulta con el dermatólogo es de 121 días. A las consultas privadas llegan muchos de esos pacientes que sortean así las listas de espera de la pública.

El papel clave de los dermatólogos en patologías inflamatorias, cáncer de piel o inmunoalergias supone un gran aliciente para los estudiantes

Belinchón, profesora titular de la Universidad Miguel Hernández de Elche y facultativa en el Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante, expone los motivos por los que considera que los jóvenes médicos se decantan por la especialidad que ella misma escogió en la década de los 90. No cree que, entre esas razones, figure solo que los dermatólogos no hacen guardias presenciales de 24 horas -únicamente grandes hospitales tiene esta especialidad de guardia-, algo que esgrimen los residentes porque les permite la conciliación familiar y tener horarios más definidos.

Tampoco cree que los residentes elijan Dermatología para irse a trabajar a la sanidad privada, donde pueden llegar a cobrar hasta 80.000 euros brutos anuales (70.000 en la pública) con una década de experiencia, según un análisis de la consultora LHH Recruitment Solutions. "Cada comunidad autónoma tiene sus salarios y, desde luego, los dermatólogos posiblemente serán los que menos cobren del salario público porque, precisamente, no hacen guardias", matiza Belenchón.

Avances y gran especialización

Los especialistas consideran que su auge obedece más al momento dulce que atraviesa en cuanto a alternativas terapéuticas y avances recientes que permiten que haya un horizonte, tanto de tratamientos como de investigaciones, que están haciendo que sea muy viva para un residente que se aproxima a ella.

Además, la Dermatología ha comenzado a superespecializarse y los residentes tienen un amplio campo de trabajo: dermatología pediátrica; cáncer de piel; enfermedades inflamatorias, como la psoriasis o la dermatitis atópica; las dermatitis de contacto más en el campo de la inmunoalergia...

Un paciente con psoriasis. / EPC

"Uña y carne con los patólogos"

"No me extraña que los MIR soliciten esta especialidad. Tengo un recorrido largo y lo vi clarísimo en su momento. Es amplísima: puedes tener un buen diagnóstico clínico, una buena correlación clínico-patológica; intervenir quirúrgicamente... Es tremendamente atractiva", enfatiza Belinchón.

Subraya, por ejemplo, el papel capital de los dermatólogos en el cáncer de piel. "En los últimos años se ha incorporado a nuestro armamentario la dermatoscopia para el diagnóstico de lesiones pigmentadas y tumorales que nos ayuda muchísimo", explica. Pone otro ejemplo: la colaboración, dentro de los hospitales, para abordar todas las patologías inflamatorias, "trabajando con compañeros de reumatología o de digestivo". También con la farmacia hospitalaria. Además, abunda, hacen "muchísima investigación".

"A los estudiantes les digo que, aparte de la historia clínica, tienes al paciente delante y puedes hacer exploración. Además, tenemos la accesibilidad de hacer una prueba complementaria que es extraordinariamente rentable para los diagnósticos. Somos uña y carne con los patólogos", subraya.

Pero, además, los dermatólogos también realizan procedimientos cosméticos y estéticos, ámbitos que han visto aumentar la demanda por parte de los pacientes. Isabel Belinchón hace un apunte final. La dermatología española es líder a nivel europeo. "Estamos cada día desarrollándonos más. Podemos tratar enfermedades como la psoriasis, la dermatitis atópica o el vitíligo con fármacos de un nivel muy elevado".