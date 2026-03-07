Sorteos
Resultados de la Primitiva del sábado 7 de marzo de 2026
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 7 de marzo de 2026, ha estado formada por los números 4, 13, 17, 32, 42 y 49. El número complementario es el 5 y el reintegro, el 5. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 2956156, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- La crónica del Uni Girona-Casademont Zaragoza: estas chicas están bendecidas (78-81)
- El Ibercaja Estadio del Real Zaragoza, un caso de estudio que llega al Johan Cruyff Institute de Barcelona: 'Supone un cambio de paradigma en España
- El dueño de Forestalia pagó 443.531 euros de más a tres excargos del PAR por su consultora de renovables
- La afición del Real Zaragoza vuelve a mostrar su rechazo a los rectores del club en la fachada principal de las oficinas
- El Real Zaragoza reacciona con David Navarro en Cádiz y se agarra a la vida (0-1)
- Cuánta lluvia ha caído esta noche en Zaragoza: una tromba de agua despierta a más de uno de madrugada
- Late el corazón: la crónica del Cádiz-Real Zaragoza (0-1)
- David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: 'El león ha vuelto a rugir y tiene que seguir esa línea