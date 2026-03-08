Muere David Morales, exmilitar jerezano acusado de espiar a Julian Assange, fundador de Wikileaks

"Con profundo pesar, comunicamos el fallecimiento de David Morales Guillén, fundador de UnderCover Global. David fue el impulsor de una visión clara: desarrollar una firma de inteligencia privada moderna basada en la ética, el rigor profesional y el respeto absoluto a la legalidad. Su determinación, carácter y compromiso marcaron el rumbo de la organización desde sus inicios”.

Así arranca el comunicado con el que su empresa, UC Global, ha anunciado la muerte del exmilitar David Morales Guillén (Jerez, 1972). El hombre que fundó la primera empresa española de 'contratistas de seguridad' para conflictos armados. Lo que coloquialmente se conoce como 'mercenarios', palabra que él rehuía, tal y como explicó en una entrevista al grupo Prensa Ibérica en 2021.

Morales, que había fundado su empresa de seguridad privada en 2008, había saltado a los focos por haber sido acusado de espiar a Julian Assange, fundador de Wikileaks, durante el tiempo en el que el australiano había estado refugiado en la embajada ecuatoriana de Londres (entre 2015 y 2018).

Información a la CIA

Según los abogados de Assange, Morales obtenía información de su cliente de forma ilegal y traficaba con ella, vendiéndosela a la CIA. Interpusieron contra él una querella en la Audiencia Nacional donde le acusan de delitos contra la intimidad, contra el secreto de las comunicaciones abogado cliente, apropiación indebida, cohecho y blanqueo de capitales.

Morales mantenía por este motivo dos causas abiertas. La última novedad sobre ellas tuvo lugar el pasado mes de septiembre, cuando el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz propuso llevar a juicio a Morales y al responsable de operaciones de UC Global, Michel Wallemacq, en su caso por supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos. El magistrado le pedía a Morales más de 13 años de prisión.

Morales, cuya causa del fallecimiento no ha trascendido pero que llevaba años luchando contra una larga enfermedad, siempre negó haber espiado a Assange, a la vez que reconocía que la acusación le había llevado a la quiebra y al consiguiente cierre de su empresa.

David Morales en una foto de archivo / Cedida

“Es todo mentira. Pero por culpa de este asunto he tenido que cerrar mi empresa. No porque tuviera pérdidas, ni impagos ni nada parecido. Mi empresa llegó a facturar ocho millones de euros al año. Tenía más de 80 trabajadores y no he dejado una sola nómina o factura por pagar. He tenido que cerrar UC Global porque el juez me ha bloqueado las cuentas y me ha retirado el pasaporte como medidas cautelares. Y todo por una patraña absurda que no tiene ningún recorrido”, explicaba en 2021 a El Periódico de España.

Noticias relacionadas

Morales ingresó en el ejército en la antigua Unidad de Operaciones Especiales de la Armada. En 2008, tras haber participado en su etapa militar en conflictos como Bosnia o Haití, abrió su propia empresa de seguridad privada. Y aunque Morales aseguraba que ya se encontraba al margen del negocio desde que se le abrieron las causas, desde UC Global han queriod ser los primeros en despedirlo públicamente, reconociendo su memoria y legado.