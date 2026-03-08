Así puedes ver dónde está tu tren en tiempo real con la nueva web de Renfe

Renfe ha dado un nuevo paso en su estrategia de transparencia con el lanzamiento de una web que permite a los viajeros consultar en tiempo real dónde se encuentra su tren. La herramienta está pensada para los usuarios de los servicios de alta velocidad, Larga y Media Distancia, que desde ahora pueden acceder a información actualizada sobre la circulación ferroviaria, la ubicación de los convoyes y la hora prevista de paso por cada estación.

La nueva plataforma, llamada Renfe - Visor Tiempo Real - Largo Recorrido, muestra sobre un mapa el estado completo de la red ferroviaria en cada momento. De esta forma, cualquier usuario puede comprobar qué trenes están circulando en ese instante, seleccionar uno en concreto o buscar una estación para obtener información detallada. Se trata de una función especialmente útil para quienes quieren anticiparse a retrasos, conocer el recorrido exacto de su tren o saber cuánto falta para su llegada.

Con esta iniciativa, Renfe amplía una herramienta que ya estaba disponible desde noviembre para los servicios de Cercanías y Rodalies. Ahora, los viajeros de largo recorrido también pueden consultar de una forma sencilla y visual la posición actualizada de su tren, el itinerario completo y los horarios estimados a lo largo del trayecto.

Varias personas esperando a su tren en la Estación Delicias en una imagen de archivo / PABLO IBÁÑEZ / EPA

La compañía ferroviaria refuerza así su apuesta por ofrecer más información y más certidumbre a los pasajeros. Después de comenzar a publicar sus estadísticas de puntualidad y los datos relacionados con incidencias, Renfe suma ahora un visor que permite conocer con mayor claridad la situación real de cada tren. Para el usuario, esto se traduce en una mayor sensación de control sobre el viaje, algo especialmente valioso en trayectos largos o en jornadas con alta demanda.

Otro de los aspectos destacados de esta nueva herramienta es que Renfe facilitará el acceso a través de códigos QR instalados en algunos de sus trenes. Gracias a este sistema, los viajeros podrán entrar directamente en la web y consultar desde el móvil el estado del servicio en tiempo real, sin necesidad de realizar búsquedas adicionales.

Qué se puede consultar en la nueva web de Renfe

El visor ofrece varias funciones pensadas para mejorar la experiencia del viajero. Una de las más llamativas es la posibilidad de ver todos los trenes en circulación sobre el mapa ferroviario, con información sobre la línea por la que se desplazan y el trayecto que están realizando.

Además, cada convoy aparece representado con un icono que se mueve sobre el mapa a medida que avanza. Al pulsar sobre él, el usuario puede acceder a datos como el recorrido completo, la última parada realizada, la próxima estación y las horas previstas de llegada tanto a las paradas intermedias como al destino final.

Así es la nueva web de Renfe / RENFE

La herramienta también permite consultar con detalle el itinerario de cada tren, mostrando el origen y el destino del trayecto, así como todas las estaciones por las que pasa. Estas aparecen diferenciadas para que el viajero pueda identificar fácilmente cuáles ya han quedado atrás y cuáles forman parte todavía del recorrido.

Por último, el visor incluye información sobre las estaciones. Al seleccionar cualquiera de ellas, se despliega una ficha con datos útiles como la dirección postal, la accesibilidad de las instalaciones y la disponibilidad del servicio de asistencia para personas con movilidad reducida (PMR).

Con este nuevo visor en tiempo real, Renfe busca ofrecer una información más clara, visual y útil a sus viajeros, que ahora podrán seguir el estado de su tren de forma mucho más precisa antes y durante el viaje.