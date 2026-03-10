Los Ig Nobel, los hermanos rebeldes de los Premios Nobel, se trasladan de EEUU a Europa por el miedo a la represión de Trump a los científicos

Hace más de 35 años que la revista científica Annals of Improbable Research y entidades tan prestigiosas como la Universidad de Harvard o el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) organizan una ceremonia anual para premiar a las investigaciones científicas más inusuales del planeta. Por primera vez en su historia, los organizadores de este evento, conocido por la comunidad académica como la versión rebelde de los Premios Nobel o el "Eurovisión de la ciencia" por su carácter irreverente, afirman que el encuentro ya no se celebrará en Estados Unidos y que, en su lugar, se trasladarán a Suiza. Según explica el investigador estadounidense Marc Abrahams, creador de este evento, "en el último año Estados Unidos se ha vuelto inseguro para nuestros invitados" y que, justamente por ello, han tomado la "difícil decisión" de trasladar para siempre el evento a Europa.

La decisión se ha tomado en un momento en que, según denuncian revistas tan prestigiosas como Nature o Science, la comunidad científica de Estados Unidos está viviendo un clima sin precedentes de recortes, censura y represión. En muchas universidades se han registrado deportaciones de científicos extranjeros. Desde el exterior, son muchos los académicos que han denunciado que se les ha negado la entrada a Estados Unidos o visados de trabajo para proyectos académicos. Y son todas estas cuestiones las que, tal y como ha explicado Abrahams, han abocado a la organización de los Ig Nobel a tomar la decisión de trasladar el evento a un país más amigable con la ciencia. "Ya el año pasado, cuatro de los diez ganadores no pudieron viajar por problemas con los visados", afirma Kees Moeliker, biólogo y miembro de la organización del evento, en una entrevista con 'Volkskrant'.

Según afirman los impulsores de esta iniciativa, los Ig Nobel se trasladarán de forma permanente a Europa. Por el momento se ha decidido que Zúrich acogerá el evento cada dos años. También se buscarán otras ciudades europeas que quieran acoger este evento de alcance internacional en años alternos. La idea, afirma Abrahams, es que esta célebre iniciativa, famosa por su humor y rebeldía, se vuelva aún más como el "Eurovisión de la ciencia" y que pueda ir viajando por distintas ciudades europeas tal y como lo hace el concurso sonoro. También se baraja organizar un evento paralelo en Boston para que los investigadores estadounidenses puedan "seguir reuniéndose" y demostrar que pese a todo "el amor por la ciencia sigue vivo en Estados Unidos".