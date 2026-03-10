La ley de propiedad horizontal lo confirma: hay casos en los que puedes negarte a ser presidente de la comunidad

Establecer las normas básicas entre los vecinos es una de las razones de ser de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH). Un marco normativo que fija las líneas maestras para regular la convivencia y tomar decisiones que afectan a todos, así como gestionar asuntos espinosos como la gestión de los morosos que pudiera haber o los derechos sobre los elementos comunes.

Una de las claves de la norma es establecer la cuota de participación de cada propietario sobre los elementos comunes, una cuantificación imprescindible para calcular los gastos de comunidad. También, en otro orden de cosas, normas básicas que afectan al cuidado y mantenimiento del inmueble, limitar ciertas actividades que pudieran resultar molestas al resto de vecinos o establecer los órganos de gestión.

Es precisamente este último punto uno de los más delicados y que mayores desalientos suele provocar. La razón es sencilla: la comunidad está gestionada por el administrador, la junta de propietarios y el presidente -y vicepresidente- y, de ellos, este último cargo suele ser sinónimo de asumir unas tareas que poca gente quiere asumir.

La obligatoriedad de ser presidente, salvo excepciones

Hay tres caminos para elegir al presidente de la comunidad: votación, turno rotatorio o sorteo. Así se recoge en el artículo 13 de la ley, que prevé una duración de un año para cada mandato, salvo que los estatutos digan lo contrario.

Esta figura, a todas luces, es la representación legal de la comunidad en todos los asuntos, judiciales y extrajudiciales, en los que esté involucrada la comunidad, por lo que ostenta una responsabilidad notable. Más allá de estas cuestiones de gran calado, el día a día para un presidente supone atender a todo tipo de quejas y molestias de pequeño o moderado calado que terminan por generar roces entre los vecinos.

Por estas cuestiones y por ser un puesto en el que te expones a un desgaste personal que puede llegar a ser notable, hay muchas personas que tratan de evitar asumir este cargo. Ahora bien, ¿es posible?

La Ley de Propiedad Horizontal establece que ostentar el cargo, sea por la vía que sea de las tres posibles, es obligatorio, si bien abre la puerta a poder librarte. El proceso es farragoso porque implica judicializar el proceso. Según figura en el punto 2 del artículo, el propietario designado "podrá solicitar su relevo al juez" dentro del mes siguiente a su acceso al cargo, presentando las razones que le motiven a la renuncia.

Entre los motivos que podrían decantar la balanza a favor de la dimisión está tener edad avanzada (a partir de los 80 años), tener una enfermedad o incapacidad que afecte al día a día, aunque será necesario un informe médico; no residir en el edificio; tener una profesión que implique viajes largos u horarios extensos o eximentes específicos incluidos en los estatutos de la comunidad.