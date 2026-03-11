Juan Carlos Galindo, perito judicial, sobre si es más seguro pagar con tarjeta o con el móvil: "Un malote nos podría clonar esa ID"

Atrás quedó el debate sobre pagar con efectivo o con tarjeta. Ahora, esta última forma de pago ha quedado relegada incluso a un segundo plano en detrimento del móvil o los smartwatch y, con ello, la conversación gira en torno a la seguridad de los dispositivos y el riesgo de que alguien acabe consiguiendo acceder a nuestra cuenta.

No es un asunto baladí y Juan Carlos Galindo, perito judicial, lo ha abordado en un vídeo compartido en redes sociales. El experto se decanta de manera clara por uno.

"¿Cómo funciona el wireless?", comienza preguntándose el experto, en alusión a la transmisión de datos a través de ondas electromagnéticas, que es el sistema empleado cuando pagamos tanto con el contactless de las tarjetas como con el móvil, que recoge el datáfono. Y ahí está la clave.

Explica el experto que el receptor recibe, a través de una ID "una numeración" del emisor. Y ahí empieza la gran diferencia entre pagar con tarjeta o con el movil.

Pagar con el móvil es más seguro

"Con la tarjeta, la ID siempre es la misma, por lo tanto un malote nos podría clonar esa ID en un momento dado", avisa Galindo, remarcando que eso no sería lo pero, sino que también podría clonar la "forma de comunicarse con los datáfonos".

Esto no pasa con el pago con móvil, ya que cada transacción que se hace se comunica con el datáfono con una ID diferente, es decir, con un código de un solo uso. Este es el motivo por el que no van a poder clonar ninguna identificación. "Siempre con teléfono", sentencia el experto, que aconseja también configurar el doble factor de autenticación para evitar sustos.