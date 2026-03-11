Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una macrooperación internacional desarticula redes de tráfico de residuos que utilizaban puertos en España

El instituto armado ha identificado puntos críticos de entrada y salida, como los puertos de Algeciras, Barcelona, Valencia y Santander, así como los pasos fronterizos de Irún y La Junquera

Vídeo de la operación Custos Viridis de la Guardia Civil

Vídeo de la operación Custos Viridis de la Guardia Civil / Guardia Civil

Marta Rojo

Valencia

Una operación a gran escala de la Guardia Civil se ha saldado con la desarticulación de varias redes de tráfico de residuos que utilizaban, entre otros, el Puerto de Valencia. Se trata de la macrooperación «Custos Viridis», liderada por el instituto armado y desarrollada durante el año 2025 con la colaboración de 71 países y diversas organizaciones internacionales. Bajo la coordinación de Europol, solo en España, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil ha desarticulado 23 redes de tráfico ilícito de residuos y ejecutado operaciones contra el mercado ilegal de gases refrigerantes.

El tráfico ilícito de residuos es un problema global dado que, por los cinco continentes, las redes operan a través de circuitos ilegales paralelos. Estas redes criminales no solo gestionan de forma fraudulenta residuos urbanos e industriales, sino que recurren sistemáticamente a la falsificación documental y al fraude para mover materiales peligrosos.

Es un fenómeno que tiene varias caras: desde el aumento del comercio ilícito de gases refrigerantes procedentes de Asia, a la exportación ilegal desde la Unión Europea de vehículos al final de su vida útil, pasando por el tráfico de textiles y residuos electrónicos hacia África, Asia e Iberoamérica.

La Operación «Custos Viridis», en general, se ha saldado con 337 personas detenidas tras la realización de 1.048 inspecciones a nivel mundial, la incautación de 127.149 toneladas de residuos, con un valor de mercado estimado en 31 millones de euros y la aprehensión de 602 toneladas de agentes contaminantes, incluyendo mercurio, productos fitosanitarios y gases de efecto invernadero. Además, se han intervenido casi 10 millones de euros en efectivo y cuentas bancarias, además de 130 vehículos y propiedades.

El papel de España en la red de tráfico

La operación ha servido también para comprobar que España desempeña un rol estratégico complejo en este entramado. En concreto, es simultáneamente país de origen, tránsito y destino de residuos. 

Por eso, dentro del Estado se han ejecutado 23 operaciones específicas contra el tráfico de residuos y el mercado ilegal de gases refrigerantes, con 41 personas detenidas o investigadas hasta la fecha y la detección de la gestión irregular de 77.410 kilogramos de residuos. Además, se han localizado 250 vehículos importados ilegalmente y se ha detectado falsificación documental en más de 3.000 certificados de descontaminación de vehículos. Asimismo, la operación se ha saldado con la intervención de 5.400 kg de gases refrigerantes de efecto invernadero.

En territorio estatal, la Guardia Civil ha identificado puntos críticos de entrada y salida, como los puertos de Algeciras, Barcelona, Valencia y Santander, así como los pasos fronterizos de Irún y La Junquera, fundamentales para el control de los flujos hacia el resto de Europa y terceros países.

Precisamente, la Guardia Civil, junto a representantes de organizaciones internacionales como Europol, Interpol y Naciones Unidas, se encuentra estos días inmersa en unas jornadas que se celebran en Madrid sobre la lucha contra el tráfico de residuos y los delitos medioambientales. En el marco de este encuentro, se analizan instrumentos para combatir estos ilícitos y se tratan fenómenos emergentes, como la denominada "bomba de humo" (abandono de residuos textiles en naves alquiladas) y la preocupante recurrencia de incendios en plantas de residuos como método de gestión negligente.

