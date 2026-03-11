La última aclaración de la Ley de Propiedad Horizontal sobre poner cámaras en zonas comunes: "Cuidado"

Vivir en armonía dentro de una comunidad de vecinos no es algo sencillo. Todo el mundo piensa que lo que hace es lo correcto sin pensar en cómo puede afectar al prójimo. La lista de quejas que pueden nacer dentro de un mismo bloque de pisos es infinita. Hay gente que tiene el volumen de la música o la televisión demasiado alto, otros que deciden ensuciar las zonas comunes tirando colillas de tabaco o desperdicios de la basura dejando un mal olor en todo el portal.

Ante estas situaciones que se dan a diario en muchas viviendas de toda España, muchas comunidades de vecinos deciden instalar cámaras de seguridad en zonas comunes para tener controlados a los vecinos y evitar hurtos en las viviendas. Lo más común es encontrarlas en pasillos, rellanos o garajes. Pero como toda modificación de la vivienda, hay que seguir una serie de directrices.

La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma

Sobre la cuestión de instalar cámaras de videovigilancia en zonas comunes, la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) justifica su instalación a través de varios artículos. El artículo 7.1 menciona la posibilidad de modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios siempre que "no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, configuración o estado exteriores".

Por otro lado, el artículo 17.4 informa de que esta decisión no se puede tomar de forma individual por el presidente o vecino. Hay que llegar a un acuerdo en el que se tenga el voto favorable de las tres quintas partes de los propietarios que habitan en la comunidad. Según esta normativa, la instalación de sistemas comunes de seguridad, incluida la vigilancia por cámaras u otros medios de seguridad está permitida.

Ahora bien, se deben cumplir una serie de requisitos indispensables para la instalación de las mismas. Las cámaras de videovigilancia solo se pueden colocar en zonas comunes (nada de zonas privadas ni espacios públicos), carteles informativos visibles avisando de la videovigilancia o las imágenes deben ser tratadas bajo la normativa de protección de datos son los tres requisitos.

La Ley de Propiedad Horizontal también establece una serie de limitaciones respecto a esta norma. No es legar instalar cámaras sin acuerdo en junta ni grabar en el interior de las viviendas ni balcones. Tampoco está permitido usar cámaras ocultas, todos los vecinos deben ser conscientes de que pueden ser grabados.