El imparable avance de la enfermedad renal crónica que ya padecen 7 millones de españoles: "Es un auténtico tsunami"

"Es un auténtico tsunami". Así resume el presidente de la Sociedad Española de Nefrología (SEN) el imparable avance de la enfermedad renal crónica que ya afecta al 15% de la población –unos 7 millones de españoles en cualquier estadio de la dolencia e incluyendo a las personas sin diagnosticar– y, de seguir este ritmo de crecimiento actual, se convertirá en la quinta causa de muerte en nuestro país en 2040. Los datos son apabullantes: la prevalencia del Tratamiento Renal Sustitutivo (TRS), es decir, el número de personas que están en diálisis o trasplante, ha aumentado más del 30% en la última década. En concreto, un total de 68.403 personas en España están en diálisis o trasplante.

Solo en 2024, un total de 7.300 españoles iniciaron TRS con diálisis o trasplante, un 25% de ellos a causa de la diabetes. Es decir, cada 75 minutos una persona entra en un programa de diálisis y/o recibe un trasplante renal. Lo expone la sociedad científica que, junto con la Federación Nacional ALCER de pacientes renales, pide un mayor empuje para darle visibilidad a esta enfermedad con motivo del Día Mundial del Riñón, que se conmemora este jueves. Un problema de salud pública a escala mundial, alertan.

Causas

Pero, ¿por qué ese avance incontrolable de la enfermedad? Sánchez cita, de entrada, el envejecimiento. "España es uno de los países, después de Japón, con mayor esperanza de vida y la enfermedad renal crónica se asocia a la edad. Solo por esto va a aumentar. Pero, además, están los hábitos sociales: que todavía una cuarta parte de la población fume me resulta inconcebible".

El otro asunto, añade, es que "cada vez más personas tienen sobrepeso u obesidad, también los niños, lo que condiciona que su futuro en la edad adulta sea muy comprometido". "Tenemos que comer mucho más sano, con dietas ricas en frutas, verduras, legumbres... la comida de casa de toda la vida, de nuestras abuelas", afirma. "Vivimos en una sociedad tan rápida que muchas veces optamos por la comida precocinada, los ultraprocesados, y esto no solo es insano, sino que también son alimentos con muchas calorías y mucha sal, y tienen suplementos de fósforo –añade–. Tenemos cada vez más diabetes e hipertensión y, todo ello, daña la función de los riñones. Por eso es imparable", apunta sobre el auge de la dolencia.

Tenemos que comer mucho más sano de lo que hacemos. Dietas ricas en frutas, verduras, legumbres... la comida de casa de toda la vida de nuestras abuelas

La buena noticia es que, desde el año 2022, han empezado a aparecer tratamientos para la enfermedad, aunque su uso aún no se ha generalizado. "Están disponibles para todos, tienen un coste para el sistema sanitario muy adecuado, son bien tolerados y los pacientes con enfermedad renal crónica deberían recibirlos", señala. Apunta a un arsenal terapéutico con nuevos grupos de tratamientos –incluida la semaglutida, "que la gente lo conoce por el Ozempic", y que se ha descubierto que protege la función renal en personas con obesidad–, que pueden enlentecer la progresión de la dolencia.

Test de sangre y orina

Para eso, incide el nefrólogo, es importante diagnosticarla en sus estadios precoces, y detectarla en los pacientes de riesgo. Con la detección precoz y el tratamiento temprano del deterioro de la función renal se puede retrasar hasta más de 20 años el ingreso en diálisis o trasplante. Todo ello se puede lograr, afirma el especialista, con sencillos tests de sangre y orina para medir la creatinina plasmática (y calcular el filtrado glomerular) y la albúmina en la orina. "Tenemos que conocer la salud renal de los españoles y para esto solo necesitas un poco de sangre y un poco de orina. Se hace en los centros de salud. No puede ser más sencillo y, además, cuesta 90 céntimos. Ni por el precio de un café", indica.

Un paciente en diálisis / CECOVA

Control de antiinflamatorios y suplementos

Pero, además, el especialista lanza otros dos mensajes finales que califica de "muy importantes". "Primero, no tenemos que abusar de los antiinflamatorios –explica–. Estos fármacos, que se pueden comprar sin receta médica, impactan muy negativamente en la salud renal. No pasa nada por tomar un ibuprofeno un día, una vez al mes, por un dolor de cabeza o menstrual, pero hay personas que cada mañana se levantan y dicen: 'Me voy a tomar un ibuprofeno porque, si no, no tiro el día'. Esta práctica tenemos que descartarla, porque al final vas a tirar el día, pero vas a tirar el riñón a la basura".

Noticias relacionadas

El nefrólogo también apunta a los jóvenes: "Buscan desarrollo muscular y se apuntan a un gimnasio donde un monitor, que no sabe nada de salud, les va a recomendar ir 4 o 5 días a hacer distintos ejercicios y tomar unos suplementos de proteínas. En alguien con función renal plena, no pasaría nada, pero ¿cuántas personas de 20 años se hacen pruebas para ver cómo están sus riñones? Prácticamente ninguna. Por lo tanto, no sabemos si están sanos o no y no deberían tomarlos sin control".