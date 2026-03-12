Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: es ilegal que la empresa te cambie el horario de un día para otro

Gran parte de los trabajadores realiza su jornada dentro de un horario fijo que les permite organizar su rutina diaria: llevar a sus hijos al colegio, recogerlos, acompañarlos a actividades extraescolares, hacer la compra o acudir al gimnasio. Sin embargo, otros empleados trabajan a turnos y sus horarios varían de una semana a otra, e incluso pueden sufrir cambios dentro de la misma semana.

En estos casos, conocer con antelación la hora de entrada y salida del trabajo cada día es fundamental para poder organizarse y conciliar la vida laboral con la familiar. Por eso, la legislación española protege el derecho de los empleados a conocer su horario con suficiente antelación cuando la empresa decide cambiarles el turno o modificar su hora de salida.

El horario de hoy para mañana es ilegal

El Estatuto de los Trabajadores, como norma que regula las relaciones entre empresas y empleados, es claro cuando aborda qué ocurre si la empresa cambia el horario sin previo aviso. En general, no basta con comunicar estos cambios de un día para otro.

No obstante, no todos los cambios de horario exigen el mismo trámite. Un retraso de media hora en una reunión o un cambio aislado por una necesidad concreta puede considerarse un cambio no sustancial.

En esos supuestos, no se modifica la jornada global ni se altera un turno fijo pactado en el contrato. Tampoco se produce un impacto serio en la conciliación, ya que se trata de un ajuste puntual.

El Periódico de Aragón

Dos plazos distintos

En concreto, el artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores establece que, cuando se trabaja a turnos y existe una distribución irregular de la jornada a lo largo del año, la empresa debe comunicar el cambio de horario con al menos cinco días de antelación.

Cuando el cambio afecta al turno habitual del trabajador, entra en juego el artículo 41, ya que esta alteración del horario y de la jornada se considera una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. En ese caso, la empresa debe avisar con un mínimo de 15 días de antelación y solo puede hacerlo si concurren razones económicas, técnicas, organizativas o de producción.

Ese aviso debe hacerse por escrito y dirigirse tanto a la persona afectada como a los representantes legales de los trabajadores. De no ser así, el empleado podrá acudir a los tribunales.

Qué hacer si no se cumple

Cuando el cambio llega de repente, conviene revisar primero el contrato y el convenio colectivo. En esos documentos suele figurar si el horario es fijo o si ya existen turnos rotativos previstos.

Un trabajador en la cadena de producción de una fábrica de coches. / Jaime Galindo

También es importante comprobar si se trata de un ajuste puntual, como mover una tarde concreta, o si en realidad implica pasar de mañanas a tardes o introducir fines de semana de forma estable.

El Tribunal Supremo ha intervenido en varios casos relacionados con estos cambios y ha anulado cláusulas de convenios que permitían modificar turnos con solo 24 horas de aviso.

Así debe actuar la empresa

Para que el cambio sea válido, la empresa debe explicar el motivo concreto que lo justifica. No basta con aludir de forma genérica a necesidades del servicio sin aportar datos que respalden la decisión. Además, la comunicación debe hacerse por escrito, respetar el plazo legal correspondiente y aplicarse de forma proporcionada y razonable.

Si la persona afectada se opone, tiene derecho a impugnar la decisión ante la jurisdicción social, sin que esa oposición pueda dar lugar a represalias.

Noticias relacionadas

Si los tribunales declaran nula la medida, la empresa debe restituir a la persona trabajadora en su horario anterior y, en determinados casos, puede existir indemnización por los daños sufridos.