El consejo de Martín Berasategui para hacer unas torrijas perfectas en Semana Santa: "Un poco de mantequilla"

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y con ella vuelve el postre por excelencia de este periodo del año. Una tradición que se ha mantenido desde generaciones y generaciones pasadas ya que es una receta de aprovechamiento, económica y con un aporte de calorías considerable, que suplía la obligación de no comer carne durante la cuaresma. Ahora bien, este manjar de nuestra gastronomía es una maravilla, pero contiene demasiadas calorías.

El pan tiene su dosis de calorías, la leche y el huevo también aportan y, sobre todo, lo que marca la diferencia es la fritura, ya que tanto el pan como el rebozado absorben muchísimo aceite. El prestigioso cocinero Martín Berasategui, que ha tenido hasta doce estrellas Michelin a la vez, ha compartido un truco de cocina ideal para que tus torrijas te quedan perfectas y los comensales puedan disfrutar del postre por excelencia de la Semana Santa.

Por eso, por el proceso de preparación, es complicado reducir el número de calorías, pero se puede siguiendo unos sencillos trucos. Vaya por delante que va a seguir siendo un postre que debe ser esporádico si tu objetivo es mantener un estilo de vida saludable o perder peso. Pero para ese día especial prueba a hacerlas así y tendrás menos remordimientos.

El truco de Martín Berasategui

El cocinero vasco ha grabado un vídeo para el canal de Robin Food donde ha querido desvelas cuál es su fórmula secreta para elaborar las torrijas de la mejor manera posible. Lo que puede resultar más sorprendente para los amantes de la cocina es que el chef apenas utiliza aceite para freír este postre. Berasategui intercambia la fritura clásica por una sartén antiadherente con un par de trozos pequeños de mantequilla.

"Es importante hacer la torrija poco a poco, que vaya caramelizando despacio. Si quemamos el caramelo nos sale ese regusto amargo que no me gusta para nada", desvela el cocinero. Si seguimos sus pasos, obtendremos un resultado con una costra dorada, crujiente y sin exceso de grasa, que deja el interior jugoso y empapado.

La base de su torrija tampoco es la habitual. En vez de utilizar un pan de barra del día anterior, el cocinero utiliza un brioche de mantequilla, cortado en rebanadas gruesas y sin corteza: "Fijaos qué color tiene, amarilla amarilla. Cuando la hueles... huele a mantequilla a lo bestia". En el caso de no encontrar en el supermercado un ejemplar de este pan, el chef aconseja usar un bollo suizo.

Así puedes hacer unas torrijas cremosas

Realizar unas torrijas cremosas tiene su truco. Para Berasategui, lo mejor es dejar las rebanadas sumergidas entre 8 y 12 horas en una mezcla de huevo, nata y leche a partes iguales. "Tienen que ser esponja, que chupen todo el líquido", comenta. Después de mantenerlas en remojo, hay que escurrirlas ligeramente para, posteriormente, pasarlas por azúcar por las dos caras y dorar en la sartén con mantequilla.