La Guardia Civil ya vigila a los conductores aragoneses: multas de hasta 6.000 euros y la pérdida de 6 puntos por utilizar estos dispositivos para detectar radares

Los radares son elementos de seguridad vial que permiten a la Dirección General de Tráfico (DGT) vigilar el exceso de velocidad de los conductores y sancionar a quienes incumplan los límites establecidos. La normativa prohíbe el uso de inhibidores y detectores de radares por parte de los conductores, que se enfrentan a elevadas multas económicas si los utilizan.

La Guardia Civil se encarga de vigilar y comprobar que los conductores cumplen con la normativa de circulación. Todo ello con el objetivo garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras. En este sentido, los dispositivos para detectar radares en la vía están totalmente prohibidos por la legislación.

Esto es lo que dice la ley

Según el artículo 13.6 de la Ley de Tráfico, "se prohíbe instalar o llevar en los vehículos inhibidores de radares o cinemómetros o cualesquiera otros instrumentos encaminados a eludir o a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico, así como emitir o hacer señales con dicha finalidad. Asimismo se prohíbe llevar en el vehículo mecanismos de detección de radares o cinemómetros".

Los detectores de radares son dispositivos que alertan a los conductores sobre la presencia de radares. Los usuarios que utilicen estos dispositivos se enfrenta a sanciones más bajas, 500 euros la pérdida de 3 puntos del carné de conducir.

Inhibidores de radar

Por otra parte, los inhibidores de radar son dispositivos que interfieren con los radares de tráfico, bloqueando su función de medir la velocidad a la que circula el vehículo.

Radar de la DGT en una carretera. / EL PERIÓDICO

Esta práctica está sancionada con multas de hasta 6.000 euros y la retirada de 6 puntos del carné de conducir. Sin embargo, el conductor no es el único que se exponen a una multa, ya que el profesional que se encargue de instalar el inhibidor también puede ser sancionado.

¿Y las 'apps' que avisan de radares?

Los avisadores de radares son legales. Estos dispositivos informan a los conductores sobre los radares fijos que hay en la vía por lo que realiza el desplazamiento, basándose en la información disponible por pate de la DGT.

Aplicaciones como Google Maps o Waze utilizan este sistema para alerta a los conductores y ayudarles a que eviten sanciones por exceso de velocidad. En estos casos, no se comete ninguna infracción.

Exceso de velocidad

En Aragón, el exceso de velocidad es la infracción más habitual al volante. En 2024 se interpusieron 111.295 multas por exceso de velocidad, siendo esta la multa 'estrella' para los conductores aragoneses.

El exceso de velocidad es la infracción más común al volante. / EL PERIÓDICO

Las sanciones varían entre los 100 y 600 euros y la pérdida de 2 a 6 puntos del carnet de conducir, según la gravedad, con posibilidad de reducción del 50% por pronto pago.

Además, cuando la velocidad supera determinados umbrales, deja de ser solo una infracción administrativa y puede pasar al ámbito penal: la propia DGT recuerda que esto ocurre cuando se circula por encima de 60 km/h sobre el límite en vía urbana o de 80 km/h en vía interurbana.

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La velocidad sigue siendo uno de los factores de riesgo más relevantes en la siniestralidad vial, por lo que los controles mediante radares fijos, móviles y de tramo son uno de los controles más habituales de la Guardia Civil.