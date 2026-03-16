¿Seguir cobrando el subsidio para mayores de 52 años o pedir la jubilación anticipada? Un funcionario de la Seguridad Social responde

Una de las dudas más habituales para las personas que están cobrando el subsidio para mayores de 52 años es saber si merece la pena seguir percibiéndolo hasta la edad ordinaria de jubilación u optar por la jubilación anticipada, siempre y cuando sea posible. El subsidio para mayores de 52 años tiene como ventajas principales que se puede cobrar la edad de jubilación y que cotiza por el trabajador el 125% de la base mínima, con el objetivo de no perder poder adquisitivo de cara al futuro. Por contra, la cuantía mensual del subsidio no es muy elevada: 480 euros.

La jubilación anticipada permite al trabajador jubilarse antes de la edad ordinaria dos años antes, como máximo. Hay que tener en cuenta que existen penalizaciones por adelantar la edad de jubilación que dependan del tiempo que se adelante y de los años cotizados.

La opinión de un funcionario

Teniendo en claro estos dos aspectos, el funcionario de la Seguridad Social, Alfonso Muñoz, ha establecido un supuesto en su canal de YouTube para intentar aclarar qué sería más beneficioso para el trabajador.

Un trabajador que está percibiendo el subsidio para mayores de 52 años y que quiere solicitar la jubilación anticipada, le quedaría de pensión 1.300 euros mensuales. Si decide esperar a la jubilación ordinaria, el importe de su pensión sería de 1.550 euros. Si opta por seguir cobrando el subsidio durante esos dos años, percibirá 480 euros mensuales por 24 mensualidades. Es decir, cobrará 11.520 euros.

Si el jubilado opta por la opción anticipada, cobraría durante esos dos años 1.300 euros mensuales por 28 mensualidades, porque la pensión sí tiene paga extra, un total de 36.400 euros. La diferencia con la jubilación anticipada es que ganaría 24.800 euros en esos dos años, por lo que ganaría 250 euros más de pensión cada mes.

"Por tanto, la cuestión importante es la siguiente: ¿cuánto tiempo se necesitaría para compensar esos casi 25.000 euros que se dejarían de percibir? El cálculo es muy sencillo. Dividimos esos 24.800 euros entre 250 euros mensuales y nos da aproximadamente 99 meses, es decir, siete años. Eso significa que la decisión de optar por el subsidio solo empezaría a ser económicamente rentable pasados siete años después de nuestra jubilación, explica el funcionario de la Seguridad Social.

Solicitar dos simulaciones de jubilación

Alfonso Muñoz recomienda solicitar dos simulaciones de jubilación, una a nuestra edad ordinaria de jubilación y otros dos años antes. Con estos datos se podría analizar la cuantía como hemos visto en el ejemplo anterior y tomar la decisión que más nos interese.

"Como norma general, te diré que teniendo en cuenta la pensión media de nuestro país, el punto medio de compensación se sitúa en torno a los nueve años, es decir, a partir de los 75 es cuando compensa económicamente no haber solicitado nuestra jubilación anticipada", añade Muñoz. ¿Y qué ocurre si en lugar de faltarnos dos años para jubilarnos nos falta menos? En este supuesto, el funcionario de la Seguridad Social explica que la clave está en comparar tres variables:

Lo que se gana además cobrando la jubilación anticipadamente. La reducción permanente de nuestra pensión de jubilación. Cuánto tiempo tardaremos en recuperar esa diferencia.

Noticias relacionadas

"Como resume general y teniendo en cuenta mi experiencia profesional, te diré que en el caso de dos años, normalmente interesa solicitar la jubilación anticipada. En caso de que nos falte un año, en este caso la situación es más compleja y requiere hacer número de cada caso en concreto. Y en el supuesto de que solo nos falten seis meses, normalmente interesa seguir cobrando el subsidio y jubilarnos a nuestra edad ordinaria de jubilación", concluye el funcionario.