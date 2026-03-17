Los dos médicos de Zaragoza que se han colado entre los 50 mejores de la medicina privada en España

La Sanidad en España siempre está en el punto de mira y ahora todavía más debido a una nueva huelga de médicos en protesta por el nuevo Estatuto Marco. En plena tensión, Top Doctors ha dado a conocer el listado de los 50 mejores médicos de la medicina privada en España en 2025 donde se han colados dos doctores de Zaragoza: Pedro Javier Serrano Aísa y Jesús María Castillo Laguarta.

El grupo de healthtech líder en la transformación digital del sector sanitario y en el desarrollo de sistemas tecnológicos para el fácil acceso a los mejores especialistas médicos, ha celebrado en los últimos días la XII Edición de sus reconocidos premios a la excelencia médica. Top Doctos ha publicado un ranking de los 50 mejores médicos de la privada en España tras recibir más de 5.000 votaciones recogidas a lo largo del año por el propio colectivo médico y especialistas de cada área.

Para reconocer la gran labor sanitaria que realizan los médicos se han tenido en cuenta factores como la excelencia en el desarrollo de su actividad asistencial, tanto a nivel nacional como internacional, las valoraciones clínicas, la labor investigadora, divulgadora y docente, así como su trayectoria profesional. Además, Top Doctors recuerda que durante el proceso de valoración se debe realizar una reflexión sobre a qué médico acudirían o recomendarían a sus familiares o amigos en caso de necesitarlo.

El ranking por regiones de los Top Doctors Awards 2025 es: Barcelona (14), Madrid (10), Valencia (4), Sevilla (4), Cádiz (2), Málaga (2), Alicante (2), Zaragoza (2) y 10 provincias con un profesional seleccionado. Entre los expertos premiados en esta edición y que han recibido el galardón en anteriores ocasiones destacan el Dr. Homid Fahandezh-Saddi Díaz y el Dr. Vicente Paloma Mora, que reciben el premio por tercera vez.

La Dra. Marta Sitges Carreño, el Dr. Ernesto Díaz Infante, el Dr. Fernando Centeno Malfaz, la Dra. Teresa Martínez Ramonde, el Dr. Gonzalo Sanz Pérez, el Dr. Josep Torremadé Barreda y el Dr. Santiago Viteri Ramírez, también han recibido este premio en anteriores ocasiones.

Y es que estos expertos forman parte de los principales grupos sanitarios del país, como Grupo Ribera, Vithas, Quiron, Miranza o Gournay. Y destacando concretamente especialidades médicas como cardiología, con 5 especialistas premiados, aparato digestivo, urología, o ginecología y obstetricia, con 4 profesionales cada una de ellas.

¿Quiénes son los médicos de Zaragoza en el ranking?

Pedro Javier Serrano Aísa es un cardiólogo referente a nivel internacional con amplia experiencia en el abordaje integral del paciente, especializado en hipertensión arterial, arritmias, fibrilación auricular, insuficiencia cardiaca, valvulopatías, miocardiopatías y cardiología deportiva. El doctor ha formado parte también del equipo docente del Grado en Medicina de la Universidad de Zaragoza desde 2004.

Dentro de su formación académica destacan un Máster en Gestión Clínica, un Diploma de Cardiólogo Europeo por la Sociedad Europea de Cardiología y un Doctorado en Medicina por la Universidad de Zaragoza. Durante su trayectoria profesional, ha trabajado como cardiólogo en Viamed Montecanal, en el Hospital Clínico de Zaragoza y en el Thoraxcenter de Rotterdam.

Pedro Javier Serrano Aísa en una imagen de arhcivo / DOCTORALIA

Jesús María Castillo Laguarta es un destacado oftalmólogo con una sólida formación académica y una amplia experiencia profesional. Se licenció en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza. Después se especializó en Oftalmología en el Hospital Clínico y obtuvo el título de Doctor en 1991.

Noticias relacionadas

El doctor zaragozano ha enriquecido su experiencia con estancias internacionales, perfeccionando sus técnicas quirúrgicas en instituciones de renombre como el Manhattan Eye, Ear and Throat Hospital en Nueva York y el Hospital Luis Sánchez Bulnes en México D.F. Desde 1991, ha sido Facultativo Especialista de Área en el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, y ha combinado esta labor con su práctica privada en Zaragoza y Huesca durante más de 25 años. Además, su compromiso con la docencia lo ha llevado a ser Profesor Asociado Médico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza desde 1993.