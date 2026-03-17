Los novedosos radares de la DGT ya funcionan en varias carreteras españolas: pueden llegar a multar a 20 vehículos por minuto

Las carreteras españolas ya tienen nuevos ojos para cazar a los conductores más imprudentes. La Dirección General de Tráfico (DGT) ya ha puesto en marcha un nuevo tipo de radar en varias vías autovías y autopistas para vigilar que se respeten los límites de velocidad. Se trata de los radares de remolque, que la DGT llevaba probando desde finales del pasado año y poco a poco ha ido implementando su uso a principios de este 2026 y que en países como Francia están a la orden del día.

Estos dispositivos se caracterizan por estar a medio camino entre los radares fijos y los móviles. Se trata de un cinemómetro portátil instalado en una estructura que recuerda a un remolque y permite desplazarlo fácilmente a otro punto de la red viaria. Su principal ventaja es permitir vigilar un tramo puntual en un momento dado o instalarlo en tramos donde no se puede instalar uno fijo.

Algunas de las primeras ubicaciones donde se han podido ver son la AP-7 (autopista del Mediterráneo), la A-4 en Andalucía, las radiales de Madrid, la A-6 en Castilla y León y la A-1. Su funcionamiento es similar a sus hermanos. Mide la velocidad utilizando una tecnología láser y, en caso de superar los límites de velocidad establecidos, hace una captura fotográfica de la matrícula, fecha y hora del vehículo infractor. Esos datos los envía a la central de la DGT para verificarse y, en el caso de confirmarse, se genera la multa.

Las primeras cifras han arrojado que, en Cataluña, en solo tres días impusieron casi 10.000 denuncias sobre el paso de más de 65.000 vehículos. Hay estimaciones que calculan que este tipo de radar puede llegar a multar a 20 vehículos por minuto.

Los radares de remolque se ubican a un lado de la carretera y, según el diario Auto Bild, algunos de su puntos preferidos en los casos de la autovía del norte son los tramos en obras. El motivo, según aventuran, es que muchos conductores no respetan las limitaciones de velocidad, que es mucho más reducida de lo habitual en cualquier vía. Se apoyan en un dato: el año pasado hubo 15.000 multas en estos lugares.

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Más allá de este caso, lo cierto es que la imprevisibilidad de su colocación y su estética discreta suponen un incentivo más para que los conductores respeten la velocidad máxima de cada carretera.