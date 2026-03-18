De 90 a 200 euros: el duro castigo al que se enfrentan los conductores de Aragón por ignorar estas recomendaciones de la Guardia Civil para Semana Santa

La Guardia Civil ha comenzado las labores de concienciación a los conductores de cara a la Semana Santa. En un post en la red social X han recordado varios consejos que todos los vehículos tienen que seguir en carretera para mejorar la seguridad vial y evitar potenciales accidentes. Algunos de estos consejos tienen más valor si cabe en el caso de las carreteras de Aragón, que tiene la carretera más peligrosa de toda España, según se desprende de un informe publicado recientemente por la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

Según el balance de siniestralidad vial de la Dirección General de Tráfico (DGT) en la Semana Santa 2025, se produjeron 16,7 millones de desplazamientos de largo recorrido y fallecieron 26 personas en 25 siniestros de tráfico el año pasado.

Consejos de la Guardia Civil para los desplazamientos de Semana Santa

Neumáticos

Las autoridades aconsejan revisar la presión de los neumáticos, especialmente cuando se vayan a realizar desplazamientos largos. Una presión baja puede causar desgaste del neumático, aumentar el consumo de combustible, elevar el riesgo de pinchazo y reducir la eficacia de frenado, poniendo en peligro la seguridad del conductor y del resto de usuarios de la vía. Además, los conductores se enfrentan a sanciones entre 90 y 200 euros dependiendo de la gravedad del estado de los neumáticos.

Estado del tráfico

Planifica un viaje y consultar el estado de las carreteras es una parte imprescindible antes de realizar un desplazamiento. La DGT pone a disposición de los ciudadanos los siguientes canales:

Boletines informativos en emisoras de radio

Página web https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/

En redes sociales: X @DGTes

En el teléfono 011

Descanso

Los agentes de tráfico recomiendan a los conductores realizar pausas de 20 o 30 minutos, ya que esto puede salvar vida porque los conductores que circulen con cansancio ponen en peligro tan su vida como la del resto de usuarios de la vía. Para evitarlo, se aconseja:

No iniciar la conducción tras una jornada laboral intensa o con sueño acumulado. Descansar bien antes de iniciar un viaje largo es fundamental.

Parar cada 2 horas o 200 kilómetros aunque no sientas cansancio.

aunque no sientas cansancio. Planificar el viaje para evitar las horas de mayor somnolencia.

Compartir la conducción si vas acompañado.

Evitar las distracciones al volante

Según los datos publicados por la organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA) en las Islas Canarias, en 2024 9.302 conductores fueron sorprendidos por usar el teléfono móvil al volante. Aparta la vista de la carretera para mirar el dispositivo móvil es una infracción muy común y peligrosa entre los conductores. Además, está sancionada con 200 euros y la pérdida de 6 puntos de carné de conducir.

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El artículo 18 del Reglamento General de Circulación recuerda que "se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares".