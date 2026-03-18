Adiós a la alarma del ascensor: la ley obliga a instalar un sistema de comunicación bidireccional a partir de 2026

La gran mayoría de las comunidades de vecinos en toda España están teniendo en los últimos días las juntas ordinarias para tratar temas de gran calado de cara a todo el año. Las administraciones de fincas viven momentos de mucho trabajo elaborando el presupuesto que incluye todas las actuaciones a tratar dentro de la comunidad en los próximos meses.

Uno de los elementos que más dolores de cabeza está provocando entre los vecinos es sin ninguna duda los ascensores. El cambio de normativa estatal va a obligar a las comunidades a realizar obras de modernización en los ascensores que incluyen importantes cambios como por ejemplo en las puertas y en los sistemas de alarma.

El mayor temor de mucha gente es quedarse atrapado en el ascensor durante un largo periodo de tiempo hasta que la empresa de mantenimiento de ascensores se desplaza hasta tu comunidad y puede resolver el problema. Los vecinos afectados suelen pedir ayuda como pueden, gritan, pulsan el botón de alarma, pegan golpes en la puerta y llaman a través de su teléfono móvil a un conocido para darles a conocer que están atrapados dentro de la cabina.

La nueva normativa que ya ha sido aprobada en el Real Decreto 355/2024 por el Boletín Oficial del Estado incorpora una medida para facilitar el rescate de los atrapados dentro del ascensor. Dentro de las medidas mínimas de seguridad a implantar en los ascensores existentes se añade la obligación de ofrecer una comunicación bidireccional en cabina para el rescate de usuarios atrapados.

Dos ascensores de una comunidad de vecinos / PIXABAY

"Todos los ascensores que no dispongan de un sistema de comunicación bidireccional, deberán incorporar un dispositivo de comunicación bidireccional que garantice que los/las usuarios/as atrapados puedan pedir auxilio en cualquier momento a un centro de rescate. Este sistema que se incorpora, tiene que ser accesible a personas con discapacidad física de acuerdo con las categorías de discapacidad consideradas en el anexo correspondiente de la norma UNE EN 81-70+A1", explica la nueva normativa del ITC AEM1.

Las comunidades de vecinos tendrán de plazo un año a partir de la primera inspección periódica en la que se detecte su ausencia para instalar este dispositivo que permita una comunicación bidireccional en cabina. Esto significa que muchas comunidades no se enterarán “por voluntad propia”, sino cuando llegue la inspección y el organismo de control lo anote.

La comunicación bidireccional del ascenso permite a los ocupantes comunicarse con el personal de emergencia en caso de avería o situaciones críticas. Este sistema, tal como explica Inelsa Zener Ascensores, incluye un intercomunicador o un teléfono de emergencia dentro de la cabina conectado a la empresa mantenedora del ascensor. Además, se trata de un mecanismo que no depende exclusivamente del suministro eléctico ya que tiene implementado diversos mecanismos de respaldo como baterías y sistemas de alimentación ininterrumpida en caso de apagón.

Una persona pulsa el botón de emergencia en un ascensor / PEXELS

La norma, además, añade un matiz relevante para miles de vecinos: ese sistema debe ser accesible para personas con discapacidad física, siguiendo las categorías contempladas en la UNE EN 81-70+A1 . Es decir, no vale cualquier apaño: el objetivo es que nadie se quede sin poder pedir ayuda.

¿Lo tiene ya tu ascensor?

En muchos edificios hay un botón de alarma que “está”, pero los vecinos no tienen claro a dónde llama, si conecta con alguien o si es solo una sirena. La normativa habla de “pedir auxilio… a un centro de rescate” que normalmente es el de la empresa de mantenimiento del ascensor.

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Por último, la nueva normativa de la ITC también refuerza el papel del manual de funcionamiento. En ausencia de instrucciones originales, la empresa conservadora debe elaborar instrucciones que incluyan, entre otros puntos, “instrucciones de uso y prueba del sistema de comunicación bidireccional”, además de instrucciones para el rescate de usuarios atrapados