Ya es oficial: la Ley de Propiedad Horizontal confirma en qué casos se puede hacer una barbacoa o una fiesta en una terraza comunitaria.

Se acerca el buen tiempo y muchas personas ya piensan en aprovechar sus terrazas para comer o cenar al aire libre, tomar el sol o, simplemente, descansar o leer un libro. Para quienes no disponen de espacio suficiente en su vivienda, las terrazas comunitarias son una alternativa para disfrutar de esos momentos de ocio.

Las barbacoas o fiestas en terrazas comunitarias, especialmente en las azoteas de los edificios, son habituales en España, donde el clima permite disfrutar de estos espacios durante buena parte del año. No obstante, el uso de estas zonas comunes está regulado por la Ley de Propiedad Horizontal, que establece las condiciones para que los vecinos puedan utilizarlas.

¿Qué dice la ley?

La Ley de Propiedad Horizontal, en su artículo 9.1, establece que que cada vecino debe respetar las instalaciones generales de la comunidad y demás elementos comunes, haciendo un uso adecuado de los mismos y evitando en todo momento causar daños o desperfectos. Por tanto, todos los propietarios pueden utilizarlas, siempre que se cumplan las normas establecidas por la comunidad y no se causen daños ni molestias al resto de vecinos.

El Periódico de Aragón

Además, el artículo 7 de la ley señala que los vecinos no pueden realizar actividades prohibidas por los estatutos o que resulten molestas, peligrosas o perjudiciales para la finca. Por ello, para saber si se pueden organizar barbacoas o reuniones en una terraza comunitaria, es fundamental consultar los estatutos de la comunidad de propietarios y comprobar si lo permiten.

Horarios, ruido y normas de uso

Mientras que algunas comunidades prohíben expresamente este tipo de actividades, otras sí las permiten, aunque con determinadas condiciones. Por ejemplo, pueden establecer horarios concretos, limitar el número máximo de asistentes o exigir ciertas medidas para evitar molestias.

Celebración con barbacoa. / FREEPIK

Aunque los estatutos no lo prohíban de forma expresa, es recomendable pedir permiso a la comunidad antes de celebrar una reunión o barbacoa de manera puntual, con el fin de evitar conflictos y garantizar una convivencia adecuada.

Otro aspecto importante es que la terraza puede ser comunitaria, pero de uso privativo. Esto significa que, aunque figure como elemento común en los estatutos, solo determinados propietarios tienen derecho a utilizarla.

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Si finalmente se organiza una fiesta o una barbacoa, lo más conveniente es cumplir las normas de la comunidad, evitar ruidos excesivos y extremar el cuidado para no provocar daños en las instalaciones. De esta forma, se favorece un uso responsable de la terraza comunitaria y se garantiza que todos los vecinos puedan disfrutar de este espacio en las mejores condiciones.