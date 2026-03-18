Piden multar a los peatones que crucen un paso de cebra mirando el móvil: "Caminar tiene que ser un sinónimo de seguridad"

La convivencia en las ciudades tiene un nuevo foco de discusión: cómo caminan los peatones y qué consecuencias deberían tener las imprudencias. Según el ‘Estudio de Percepción de Peatones en España’ del Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno–AXA de Seguridad Vial, un 83,2% de los españoles pide que se sancione a los viandantes que cruzan mientras usan el teléfono móvil o lo hacen fuera de los pasos habilitados.

La investigación, realizada a partir de 3.570 encuestas a mayores de 18 años, refleja además que la ciudadanía reclama más firmeza con otras conductas de riesgo: más de tres de cada cuatro pide sanciones para quienes cruzan con el semáforo en rojo (76,4%). En paralelo, el estudio dibuja una sensación desigual sobre la seguridad: cuatro de cada diez consideran que la protección del peatón en su ciudad está igual que hace unos años.

En este contexto, el Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno–AXA ha presentado el ‘Manifiesto Ponle Freno Peatones 2030’, un compromiso que plantea un objetivo ambicioso: reducir a la mitad las víctimas mortales y los heridos graves por accidentes de tráfico en ciudad para el año 2030, tomando como referencia las cifras de 2019. Sobre esa meta, el 52% de los españoles cree que es posible conseguirlo.

Un paso de peatones en Zaragoza / A.R. / R.M.

"Todos somos peatones"

El manifiesto parte de una idea clave: “Todos somos peatones”. Defiende que el viandante debe estar especialmente protegido por ser el usuario más vulnerable de la vía pública. Entre las medidas propuestas figuran más zonas peatonales, ampliar áreas de límite 20 km/h y 30 km/h con prioridad para quien camina, retirar obstáculos en aceras para hacerlas más confortables y, en los cruces con grandes flujos, incorporar sistemas de inteligencia artificial que ajusten los tiempos del semáforo según la cantidad de personas.

De este modo, los ayuntamientos firmantes se comprometen a realizar en sus municipios "todos los esfuerzos técnicos, estructurales, reglamentarios y humanos posibles" que permitan que en 2030 los peatones fallecidos o heridos de gravedad se reduzcan a la mitad, tomando como base las cifras de 2019, año anterior a la pandemia.

Atasco en Parque Venecia / PABLO IBÁÑEZ

"Las calles para quienes caminan"

La directora técnica de la Red de Ciudades que Caminan ha explicado los elementos clave del paso de peatones ideal que propone Ponle Freno, defendiendo que "la carretera es para el coche y las calles para quienes caminan".

En esta misma línea se ha pronunciado el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Luis Martínez-Sicluna: "Tenemos que mejorar el diseño de nuestras ciudades para que caminar sea un sinónimo de seguridad". Se ha comprometido a que la Federación divulgue el manifiesto a las entidades locales para incentivar su adhesión.

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La acera de la avenida San José de Zaragoza / El Periódico de Aragón

En su clausura del acto, el director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT ha reivindicado el acto de caminar y ha advertido que "la velocidad es un factor clave en el objetivo de reducción de la siniestralidad entre peatones".