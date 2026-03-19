La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: quién debe reparar la barandilla de tu balcón en una comunidad

La convivencia entre vecinos dentro de una comunidad de vecinos suele tener picos de tensión. Uno de los puntos de fricción más recurrentes en la convivencia vecinal es, sin ningún tipo de dudas, la alteración de cualquier espacio común. Ya sea colocar una planta en la puerta de nuestro domicilio o cambiar el color del rellano, estas medidas suelen provocar fricción entre los vecinos.

Otro de los puntos de tensión que se puedan dar entre vecinos es la gestión y el mantenimiento de las barandillas que tienen todos los edificios. Esta problemática nace de las dos funciones que tienen estos elementos: por un lado, cumplen una función estética fundamental al configurar la apariencia y la uniformidad de la fachada; por otro, son elementos críticos de seguridad estructural que garantizar la integridad de los usuarios. Esta doble función es la que suele alimentar la incertidumbre jurídica y económica en las comunidades.

Esto dice la Ley de Propiedad Horizontal

Ante la falta de consenso, la solución no reside en la opinión de los vecinos. En estos casos, lo más recomendable es acudir a la Ley de Propiedad Horizontal para encontrar la respuesta en la legislación vigente. La normativa sobre quién debe reparar la barandilla de tu balcón en una comunidad de vecinos se encuentra en los artículos 7, 9 y 10. Además de cumplir una función de seguridad, estos elementos situados en las terrazas de nuestros pisos también sirven como componente estético de la fachada.

Según recoge la Ley de Propiedad Horizontal en su artículo 9, cada propietario tiene la obligación de mantener en buen estado de conservación su propia vivienda o local e instalaciones privativas, de manera que no supongan un perjuicio para la comunidad de vecinos o a los otros propietarios. Además, deberán resarcir los daños que ocasionen por su descuido o el de las personas por las que deba responder. Acorde a este artículo, queda claro que la conservación y el buen estado de la barandilla es obligación de cada propietario.

Por otro lado, el artículo 7.1 establece lo siguiente: "El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquel cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad".

Los casos en los que paga la comunidad

El artículo 10.1 de la Ley de Propiedad Horizontal despeja la duda sobre cuándo la comunidad se hace cargo de este tipo de gastos. "Los trabajos y la sobras que resulten necesarias para el adecuado mantenimiento y cumplimiento del deber de conservación inmueble y de sus servicios e instalaciones comunes, incluyendo en todo caso, las necesarias para satisfacer los requisitos básicos de seguridad, habitabilidad y accesibilidad universal".

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Este apartado de la ley también matiza lo siguiente: "Serán costeadas por los propietarios de la correspondiente comunidad o agrupación de comunidades". De este modo, si la barandilla supone un riesgo para la seguridad, el coste puede recaer en la comunidad de vecinos.