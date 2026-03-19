¿Te pueden quitar puntos del carnet si te multan en bici? La respuesta de la DGT que sorprende a muchos ciclistas

Escuchar música por los auriculares mientras pedaleas con tu bicicleta por la ciudad o la carretera está prohibido en España según el Reglamento General de Circulación. Muchos ciclistas piensan que pueden librarse de la multa de 200 euros y cuando son parados por la Policía o la Guardia Civil argumentan que solamente llevaban un casco puesto.

"Queda prohibido conducir y utilizar cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido, excepto durante la correspondiente enseñanza y la realización de las pruebas de aptitud en circuito abierto para la obtención del permiso de conducción de motocicletas de dos ruedas cuando así lo exija el Reglamento General de Conductores", recoge el artículo 18 sobre otras obligaciones del conductor. La norma habla claramente de conducir lo que también incluye a los ciclistas, patinetes y conductores de otros Vehículos de Movilidad Personal.

Un ciclista cruzando por un paso de cebra / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

La Dirección General de Tráfico es clara respecto a una práctica habitual sobre todo en las ciudades donde los ciclistas buscan aislarse incorrectamente del mundo en su camino al trabajo. Esta infracción es muy fácil de detectar por los agentes y las personas ignoran el riesgo que conlleva llevar un auricular encendido. "Reduces la atención y pierdes toda la información auditiva del entorno como otros vehículos acercándose, un claxon, una sirena o cualquier aviso".

Y es que en bici no solo importa lo que ves; también lo que oyes. Un coche que se aproxima por detrás, una moto que adelanta demasiado cerca, un claxon, una sirena o un aviso desde otro vehículo pueden darte esos segundos extra que evitan una caída o un atropello. Sin ese “mapa sonoro”, reaccionas tarde.

"No pierdes puntos"

Los ciclistas sí que podrán escuchar música o llamar con el altavoz mientras circulan por las calles o las carreteras. "Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplar las manos, ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares", termina el artículo 18 del Reglamento General de Circulación.

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La multa por conducir con auriculares conectados a un teléfono móvil es de 200 euros y la retirada de hasta 3 puntos del carnet de conducir. Sin embargo, tal como explica la Real Federación Española de Ciclismo, no perderás puntos del carnet de conducir cuando te multan en bicicleta ya que no es necesaria, todavía, ninguna autorización administrativa para hacerlo. Cabe recordar que la pérdida de puntos solamente se vincula a hechos cometidos con vehículos para los que se exige permiso o licencia.