Castilla y León
La Fiscalía archiva dos denuncias contra Mañueco y su consejero por los incendios de León
El fiscal superior de Castilla y León, explica que el archivo de las dos denuncias se ha sustentado en que no se aprecia responsabilidad penal y, aunque pudiera haber responsabilidad civil, sería muy difícil de precisar
EFE
La Fiscalía de Castilla y León ha archivado dos denuncias presentadas contra el presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, y su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por los incendios del pasado verano en León, al entender que no hay indicios suficientes de delito.
La primera de las denuncias archivada corresponde a la presentada por un particular ante el incendio que afectó a Las Médulas y, la otra, presentada por el colectivo Aire Limpio, se refería a los incendios forestales registrados en agosto pasado en las comarcas del Bierzo, Laciana, Cabrera, Omaña, Valderería, Maragatería y Valduerna en León.
Esta asociación apuntaba a la posible comisión de delitos de prevaricación por omisión, delitos contra el medio ambiente, omisión del deber de socorro y otros ilícitos vinculados a la inacción y deficiente actuación de la administración autonómica.
El fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena, ha explicado a la agencia EFE que el archivo de las dos denuncias se ha sustentado en que no se aprecia responsabilidad penal y, aunque pudiera haber responsabilidad civil, sería muy difícil de precisar porque habría que evaluar el daño económico provocado, en qué medida podría haberse reducido y quién o quiénes podrían ser los responsables.
Tras una investigación compleja en la que se ha contado, entre otras pruebas, con informes del Seprona de la Guardia Civil, la Junta de Castilla y León y alcaldes de la zona afectada, la Fiscalía ha concluido que el presidente en funciones de la Junta y su consejero no tienen ninguna responsabilidad en el origen del incendio y no se puede determinar cuántos medios hubieran sido necesarios para reducir el daño y en qué medida se hubiera reducido.
Tampoco se ha apreciado responsabilidad penal en la falta de medios, la valoración de los incendios o los posibles retrasos que se hubieran producido.
Una tercera denuncia presentada por Podemos
Por otra parte, la Fiscalía también archivó otra denuncia, presentada por Podemos, en la que se denunciaba también la extensión del daño provocado por los incendios del pasado verano por la falta de medios, aunque en este caso era una denuncia más amplia, de unos cuarenta folios, en la que se señalaban también las posibles responsabilidades por la falta de dotación de personal y algunas otras cuestiones relacionadas con esa falta de medios.
Sin embargo, Podemos ha decidido presentar la misma denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ha solicitado el preceptivo informe de la Fiscalía antes de decidir si admite a trámite la denuncia y abre diligencias o no la admite.
Tras conocerse el archivo de las denuncias, el consejero de Medio Ambiente ha subrayado en declaraciones a los periodistas la total confianza en los órganos jurisdiccionales y ha indicado que la oleada de incendios fue "un suceso absolutamente imprevisible, extraordinario como nunca se había visto".
- Lalo Arantegui, director deportivo del Real Zaragoza: 'Si seguimos en Segunda me gustaría que David Navarro continuara
- Lalo, director deportivo del Real Zaragoza: “No podemos tener un entrenador que diga ‘no quiero un chico de 20 años de la casa porque me tienes que traer otro’”
- Jardí, el caramelo para David Navarro y la promesa de Lalo Arantegui de un proyecto de ascenso para el Real Zaragoza
- Ya es oficial: la Aemet adelanta cómo será la primavera en Aragón y el tiempo que hará en Semana Santa
- Zuera, agraciada con 17 millones de euros del Cupón del Día del Padre de la ONCE: 'Sabía que en algún momento de mi vida iba a hacer feliz a mucha gente
- Ya es oficial: la Ley de Propiedad Horizontal confirma en qué casos se puede hacer una barbacoa o una fiesta en una terraza comunitaria
- Así juega Jaume Jardí, el fichaje del Real Zaragoza para la próxima temporada: talento puro y zancada en ataque
- Entrevista con Ornella Bankolé, jugadora del Casademont Zaragoza: 'Va todo perfecto, pero si no ganamos ningún título no habrá servido para nada