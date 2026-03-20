Woman abril, mil gracias, mil regalos: somos líderes y queremos celebrarlo contigo
En el nuevo número de Woman celebramos nuestro liderazgo en difusión y audiencia digital con 1.000 regalos valorados en más de 100.000€ en el interior y los mejores productos de moda y belleza
Andrea Jiménez
Ser la revista líder en difusión y audiencia digital entre las revistas femeninas de alta gama solo es posible gracias a la confianza de nuestras lectoras. Por eso, este mes, Woman no solo llega a quiosco con los ‘must’ de moda y belleza favoritos de la redacción (y los más deseado de la temporada), si no también con la ilusión de seguir celebrando con todas vosotras lo que está venir. El número de Woman abril, llega a quioscos más que nunca para daros mil gracias con mil sorpresas únicas.
Para celebrar el liderazgo de la cabecera en difusión y audiencia digital, hemos escondido 1.000 tarjetas con 1.000 regalos valorados en más de 100.000€ en los ejemplares de este mes para compartir con vosotras este momento tan especial. ¡Y eso no es todo! Hemos elegido lo mejor en moda y belleza para que cada lectora se haga con los favoritos de la redacción. ¿Todavía no tienes el icónico bolso de Coosy para tus eventos de la temporada?, ¿el sérum de Veluto para lucir una piel perfecta?, ¿la loción corporal de Sensilis de cara al buen tiempo?, ¿el práctico e ideal neceser diseñado por Woman junto a María. F. Rubíes? Corre a tu quiosco y celebra con Woman.
Woman abril, ¡mil gracias!
El número de abril llega con una protagonista excepcional: Philippine Leroy-Beaulieu. La actriz elegante, magnética y referente de estilo protagoniza la portada de una edición repleta de las últimas tendencias en decoración, inspiración en moda y belleza y los mejores consejos para lucir una melena sana, cuidada y bonita en esta temporada. En definitiva, un número cargado de contenidos, regalos y premios que disfrutar así que corre a tu quiosco: tu Woman puede esconder una tarjeta ganadora.
¡Ya disponible en quiosco!
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