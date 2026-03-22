No hay fronteras para la gestión del agua

El acceso a un servicio de abastecimiento y saneamiento de máxima calidad constituye el primer peldaño de la salud y el progreso. En pleno siglo XXI, la tecnología y la experiencia de las empresas gestoras deben asegurar que cualquier ciudadano, independientemente de su ubicación geográfica, reciba un servicio de la misma calidad.

Para Aqualia, la entrada en nuevos mercados no solo implica el despliegue de redes e infraestructuras, si no el compromiso de extender este "hilo azul" para que la igualdad de oportunidades sea una realidad en todos los territorios. Actualmente, esta responsabilidad alcanza a 44,9 millones de ciudadanos en 19 países de cuatro continentes.

La presencia de compañías líderes en la gestión del agua genera un efecto de transferencia de conocimiento. Al implantar modelos avanzados de la mano de equipos expertos, los operadores especializados democratizan el acceso a un recurso vital. La tecnología y la digitalización funcionan como palancas para el progreso de los territorios.

Operarios de Aqualia en unas instalaciones / Aqualia

Durante el año 2025, Aqualia produjo 1.157 millones de m³ de agua potable y 1.550 millones de m³ de agua residual depurada apta para ser devuelta a la naturaleza. En términos energéticos, el 44,76% de la energía consumida por la compañía provino de fuentes renovables, avanzando en su hoja de ruta para alcanzar la neutralidad climática en el año 2050.

En 2025, Aqualia invirtió más de 13,5 millones de euros en digitalización

Digitalizar el agua para preservarla

El progreso en la gestión hídrica se apoya de forma decisiva en la innovación. En 2025, la empresa invirtió más de 13,5 millones de euros en transformación digital, sumando casi 50 millones en el último trienio. Esta apuesta permite integrar tecnologías avanzadas a través del ecosistema Aqualia Live. Mediante el uso de Inteligencia Artificial y Big Data, la compañía optimiza la eficiencia operativa, predice la demanda y detecta fugas de forma temprana.

El impacto en el usuario es directo: ya operan más de 855.000 contadores inteligentes, lo que permite a los ciudadanos monitorizar su consumo en tiempo real y fomentar el ahorro. Según el XVIII Estudio de la Asociación Española del Agua Urbana (DAQUAS), la telelectura en España se ha triplicado en cuatro años, cubriendo el 43% del parque de contadores. Esta evolución tecnológica ha permitido que el Agua No Registrada (ANR) caiga a un mínimo histórico del 19%, una cifra relevante en la lucha contra las pérdidas en las redes.

Cerca de 900.000 contadores inteligentes analizan millones de datos sobre el agua

No obstante, DAQUAS estima que el sector en España requiere una inversión anual de 350 millones de euros para atajar las pérdidas reales. El informe advierte que el ritmo actual de renovación de infraestructuras (0,2%) es insuficiente, situándose lejos del 2% necesario para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

Aqualia trabaja para que el agua sea un derecho igualitario / Aqualia

Garantía global con impacto local

Aqualia aplica estándares internacionales para obtener resultados locales, garantizando la mejora continua en sus zonas de operación. Esto se refleja en la ampliación de sus certificaciones ISO en calidad y medio ambiente. Mientras que en Francia y México se han certificado las operativas de seguridad y salud, en Colombia se ha reforzado el bienestar del capital humano en contratos clave. Por su parte, en Arabia Saudí, el Laboratorio Central de Qassim ha obtenido la acreditación ISO 17025, y los clústeres Norte y Sur han blindado sus sistemas de gestión.

Con una estructura de más de 14.200 profesionales, la compañía trabaja para que el agua sea un derecho igualitario. Este impacto trasciende a menudo la gestión técnica: en Colombia, se han impulsado más de 100 acciones sociales; en Georgia, se asegura el acceso al agua en residencias de ancianos y hogares infantiles; y en República Checa, El programa "Remando juntos" ha financiado 170 proyectos locales propuestos por los empleados. Asimismo, los mecanismos de equidad, como los bonos y tarifas sociales, benefician a más de 3,5 millones de clientes a nivel mundial.

Mantener vivo el hilo azul significa asegurar que el progreso llegue a todos los territorios por igual / Aqualia

La gestión eficiente del agua es una condición indispensable para el desarrollo humano. La colaboración público-privada vincula a Aqualia con 42 universidades y 23 centros de investigación. Este ecosistema de innovación, unido al liderazgo en iniciativas como la alianza StepbyWater, sitúa a la compañía en el centro de un marco de colaboración multisectorial.

El objetivo final es transformar los desafíos en bienestar y oportunidades de crecimiento. Mantener vivo el hilo azul significa asegurar que el progreso llegue a todos los territorios por igual, consolidando el agua como un derecho universal que une e impulsa a toda la sociedad por igual.

Un socio estratégico para Aragón

En un entorno marcado por la variabilidad climática, Aqualia trabaja en Aragón para transformar la gestión del agua en un motor de competitividad. Su capacidad para operar con excelencia tanto en grandes áreas metropolitanas como en pequeños núcleos rurales es el factor diferencial que asegura la cohesión territorial y el desarrollo sostenible de la comunidad.

Infraestructuras verdes y gestión sostenible en entornos regionales / Aqualia

Un capital humano compuesto de 300 profesionales integran tecnología de vanguardia en municipios como Fraga, Caspe, Cuarte de Huerva o Alagón, prestando servicio a más de 150.000 aragoneses. Este enfoque de alto impacto se materializa en Zaragoza, donde la compañía sitúa a la capital como referente en digitalización del saneamiento urbano mediante el uso de drones e Inteligencia Artificial para la inspección y diagnóstico del alcantarillado.

El compromiso con la sostenibilidad destaca en la EDAR de Huesca, referente en economía circular desde 1999. La reciente optimización de sus digestores y el aprovechamiento de biogás han reducido drásticamente la huella de carbono, garantizando que el agua retorne al medio natural con los más altos estándares.

Asimismo, en el abastecimiento en alta, la empresa gestiona el eje estratégico desde el embalse de Yesa hasta la ETAP de Casablanca. En este tramo, ha incorporado telecontrol integral y detectores de fugas en grandes conducciones para supervisar en tiempo real el caudal y la calidad del agua que llega a la ciudad.

Por otro lado, Aqualia trabaja para optimizar la eficiencia en la red de distribución para evitar pérdidas de caudal ya que un tercio del agua en Aragón se pierde en fugas. La intervención de Aqualia mediante sistemas de ultrasonidos permite localizar averías, con equipos que, instalados en las arquetas, localizan el punto exacto de la avería sin necesidad de obras pesadas.

La propuesta de valor de Aqualia en Aragón representa un modelo de colaboración público-privada diseñado para la eficiencia y la resiliencia.

Al combinar una capacidad de respuesta inmediata para pequeños municipios con la potencia tecnológica necesaria para gestionar grandes infraestructuras, la compañía se posiciona como el aliado indispensable frente a los retos hídricos de la región.