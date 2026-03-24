El BOE y la DGT lo confirman: restricciones de movilidad en Aragón y en otras cinco comunidades el 12 de agosto por lo que está por venir
Esta situación anómala en España obligará a extremar la precaución en las carreteras
Los días en torno al 15 de agosto suelen ser especialmente complicados en las carreteras de toda España, con numerosos desplazamientos y tráfico intenso en buena parte del país. Este 2026, además, la fecha coindice con un acontecimiento excpecional, el eclipse solar total que se producirá el 12 de agosto y que ha despertado una gran expectación en Aragón, donde numerosos alojamientos han colgado ya el cartel de completo y se prevén miles de desplazamientos. Una situación que obligará a extremar aún más la precaución al volante.
El Boletín Oficial del Estadio (BOE) ha confirmado restricciones de tráfico para el 12 de agosto de 2026debido al eclipse solar total que podrá verse en numerosas zonas de España. La Dirección General de Tráfico (DGT) activará un plan especial con medidas de seguridad vial en todas las vías interurbanas, con medidas que incluyen restricciones al transporte de mercancías y posibles limitaciones de circulación.
Estas medidas afectarán principalmente a Aragón y a otras cinco comunidades autónomas desde la que podrá contemplarse este fenómeno: Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja y Comunidad Valenciana.
Plan especial de la DGT para el 12 de agosto
El plan especial de la DGT tiene como objetivo gestionar el elevado volumen de tráfico y de personas que se desplazarán a distintos puntos del país para observar este hito astronómico. Las medidas concretas se irán detallando en el BOE a medida que se publiquen las correspondientes resoluciones.
El propósito final es evitar riesgos para la seguridad vial ante la inusual afluencia de vehículos en las carreteras durante las horas del eclipse. En cualquier caso, se recomienda a los conductores estar atentos a las comunicaciones oficiales de la DGT para conocer qué tramos se verán específicamente afectados.
Qué se sabe del eclipse solar total
Según detalla el Instituto Geográfico Nacional en su página web , "durante el atardecer del miércoles 12 de agosto de 2026 tendrá lugar el primer eclipse total de sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad de este eclipse cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Valancia".
El propio organismo ha elaborado una herramienta con la que poder consultar a qué hora exactamente se podrá apreciar desde cada uno de ellos. Se trata de un mapa que establece la zona de cobertura y el porcentaje de oscurecimiento.
Un fenómeno breve, pero histórico
Este acontecimiento único está previsto para el 12 de agosto y podrá apreciarse en España durante un breve intervalo de tiempo, de apenas seis minutos en total. Según las previsiones del IGN, el eclipse podrá observarse en el país entre las 20.27 y las 20.33 horas. Su proximidad al ocaso hará que las zonas elevadas y sin obstáculos visuales sean las más adecuadas para disfrutar del fenómeno.
El eclipse será visible como parcial en el norte de Norteamérica, gran parte de Europa y el oeste de África. Comenzará a las 17.34 horas (hora peninsular española) en el mar de Bering y terminará a las 21.58 horas en el océano Atlántico. La duración total del fenómeno será de 264 minutos, es decir, algo menos de cuatro horas y media.
En España, el eclipse llegará ya en sus fases finales, ya que el fenómeno concluirá en Baleares, prácticamente con la puesta de sol. Aun así, el IGN subraya que España será el mejor lugar del mundo para observarlo, por lo que se espera la llegada de numerosos turistas y cazadores de eclipses.
Además, se da la circunstancia de que el eclipse coincidirá con la víspera del máximo de las Perseidas, lo que permitirá a muchos visitantes prolongar la observación y disfrutar también de la popular lluvia de estrellas.
¿Dónde ver el eclipse en Aragón?
En Aragón, el eclipse será total a las 20.29 horas y durará un minuto y 23 segundos. En el caso de Teruel, se registrará exactamente a las 20.31 horas y se prevé que se prolongue durante un minuto y 34 segundos. El fenómeno comenzará a notarse en ambos casos pasadas las 19.35 horas. Después, podrá seguirse hasta la puesta de sol, que en Zaragoza se producirá a las 21.08 horas y en Teruel, a las 21.06 horas.
Todo ello convertirá a Aragón en uno de los enclaves privilegiados para la observación del eclipse solar de agosto de 2026. En algunas localidades, las reservas en alojamientos rurales ya se han multiplicado por diez.
Ante esta previsión, el Gobierno de Aragón trabaja en la redacción de un plan estratégico, cuya elaboración ya ha sido adjudicada, con el objetivo de aprovechar y ordenar los flujos turísticos que se prevén durante este fenómeno excepcional.
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