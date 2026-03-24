La exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, Anboto, sale de prisión en régimen de semilibertad.

La exjefa de ETA Soledad Iparraguire, Anboto, ha salido este martes pasadas las diez de la mañana de la cárcel de Martutene de San Sebastián en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que le permite abandonar la prisión de lunes a viernes con la obligación de volver a dormir.

Iparraguirre ha salido al exterior de la cárcel donostiarra, donde le aguardaba una decena de personas que se han puesto delante de ella para tratar de evitar que su imagen fuera captada por los medios de comunicación.

Ataviada con unas gafas de sol oscuras, una cazadora verde y unos vaqueros, la exdirigente de ETA se ha abrazado con algunas de las personas que se encontraban en el exterior tras lo cual se ha subido a un coche y ha abandonado el lugar.

El Gobierno Vasco concedió a la exdirigente de ETA este régimen de semilibertad que permite a los internos salir de prisión de lunes a viernes y volver a la cárcel solo para dormir durante estos días.

Para su concesión el recluso debe entregar un "plan de ejecución", en el que se acredite que va a trabajar o a llevar a cabo labores de voluntariado, con sus horarios correspondientes.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, consideró "escandaloso e injustificable" la concesión de este régimen de semilibertad a una exjefa de ETA que, según denunció, cuenta con un "historial criminal de extrema gravedad ya que fue condenada a 793 años y 8 meses de prisión y está vinculada a 14 asesinatos".

El mismo régimen de semilibertad en aplicación de dicho artículo fue concedido recientemente, en febrero, al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, Txeroki, lo que también provocó las críticas de varias asociaciones de víctimas del terrorismo.

Soledad Iparraguirre nació en Eskoriatza (Gipuzkoa) en 1961. En octubre de 2004 fue detenida en Francia junto al jefe del aparato político de ETA, Mikel Albisu, Antza, en una casa de Salis-de-Béarn en la que ambos vivían desde hacía años junto a su hijo. En el momento de su detención Soledad Iparraguirre era supuestamente la encargada de dirigir el aparto de extorsión de la banda terrorista.

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En 2018 fue la encargada, junto a Josu Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, de poner voz al anuncio de la disolución de la banda terrorista.