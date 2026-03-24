Jorge Rey da su predicción del tiempo y condena al norte de España en Semana Santa: "Nevadas generalizadas"

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y todos los aragoneses consultan a diario los pronósticos del tiempo en diferentes medios como la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), El Tiempo.es o Meteored. Las cofradías apuran los últimos días de ensayo antes de las procesiones que harán vibrar el centro de todas las ciudades de España. La lluvia siempre es la gran amenaza de los cofrades que piden al cielo una tregua para no tener que cancelar un evento espiritual por el que llevan esperando todo el año.

La previsión del tiempo de cara a la Semana Santa siempre es incierto y solo se puede considerar una predicción fidedigna cuando faltan realmente pocas horas para la llegada del día en cuestión. Uno de los aficionados a la meteorología que más popularidad ha ganado en los últimos años gracias a sus predicciones acertadas es sin duda Jorge Rey. El burgalés se hizo famoso en toda España allá por 2021 cuando fue capaz de predecir la llegada de Filomena, la tempestad que congeló todo el país a principios de enero.

El joven de las cabañuelas se ha aventurado a dar la previsión del tiempo para Semana Santa y trae malas noticias para Aragón y el resto de España. "A partir del jueves se acerca una masa de aire frío polar que va a dejar la posibilidad de nieve de cara a la final de la semana que viene. También llegará definitivamente el frío a puntos del norte de cara a la Semana Santa", explica Jorge Rey en su canal de Youtube acerca de la posibilidad de nevadas en cotas medias a principios de abril.

"Mucho más fresco y nevadas generalizadas"

El gran cambio llegará a la Península Ibérica el miércoles 25 de marzo con vientos del norte, lluvias desde el Cantábrico y temperaturas que van a ir descendiendo. "No hablamos del puro invierno, pero sí de mucho más fresco y de nevadas bastante generalizadas y fuertes en cotas altas", concluye su vídeo Jorge Rey.

La AEMET ya le ha dado la razón al joven aficionado a la meteorología. Y es que Jorge Rey ha acertado el día que cambiará el tiempo por completo en Zaragoza ya que la AEMET ha activado incluso la alerta amarilla por fuertes vientos a partir del miércoles. Las máximas caerán en picado ya el jueves con un descenso de hasta 6 grados y rachas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

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Hace un mes, Jorge Rey ya se aventuró a dar una predicción de la Semana Santa en España. "Una Semana Santa mala en el norte y centro peninsular. Posibilidad de nevadas para los últimos días de marzo y muy pocas opciones para los primeros días de abril", sentenció el joven de las cabañuelas.