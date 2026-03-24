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La Guardia Civil revisará las guanteras y retirará el carnet de conducir a quienes lleven este objeto prohibido

Los conductores aragoneses tendrán que revisar esta parte del vehículo antes de iniciar sus vacaciones de Semana Santa

Un control de la Guardia Civil

Un control de la Guardia Civil / OPC

Benito Domínguez

A menudo descuidamos lo que guardamos en el habitáculo, sin saber que ciertos objetos o hábitos pueden acarrear sanciones drásticas: desde multas de hasta 30.000 euros hasta la retirada del carné de conducir. Los aragoneses van a moverse por toda España con su vehículo en los próximos días para disfrutar de unas vacaciones de Semana Santa en las que habrá que echar siempre un vistazo a las gasolineras más baratas porque llenar el depósito está más caro que nunca.

Carga suelta y seguridad de pasajeros

El habitáculo no es un almacén. Cualquier objeto mal ubicado puede convertirse en un proyectil en caso de frenazo o colisión:

  • Objetos sueltos: Mochilas, botellas o bultos en la bandeja trasera deben ir sujetos o en el maletero.
  • Mascotas: Es obligatorio que viajen con un arnés específico (nunca solo con collar) o en un transportín debidamente anclado al vehículo para evitar que salgan despedidos.

Prohibiciones graves y sustancias peligrosas

Existen elementos que, por su naturaleza, están estrictamente regulados o prohibidos:

  • Detectores de radar: Su simple presencia en el coche es motivo de sanción grave.
  • Materiales peligrosos: No se pueden transportar químicos, explosivos o armas sin el permiso especial correspondiente.

Distracciones y gestos en el semáforo

Estar detenido en un semáforo en rojo no significa que puedas bajar la guardia. Acciones como maquillarse, leer, comer o beber pueden castigarse con 200 euros y la pérdida de 2 puntos.

Noticias relacionadas

  • Otras conductas que afectan a la atención y conllevan multas de 80 euros son: Discutir con los pasajeros o besar al copiloto.
  • Morderse las uñas.
  • Hacer gestos ofensivos a otros conductores.
  • Normas de circulación y civismo
  • Uso del carril: Circular por el carril central o izquierdo cuando el derecho está despejado se sanciona con 200 euros.
  • El claxon: Solo debe usarse para evitar accidentes o en emergencias. Usarlo por frustración conlleva una multa de 80 euros.
  • Mantenimiento en vía pública: Lavar el coche o realizar reparaciones mecánicas en la calle está prohibido, con multas que oscilan entre los 30 y los 3.000 euros según la gravedad y la ordenanza municipal.

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