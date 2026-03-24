Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 24 de marzo de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 24 de marzo de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 12, 16, 17, 18 y 27 y las estrellas 3 y 1.
El código del Millón ha sido el ZVP23950.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- El barrio que ayudó a crecer a Zaragoza y al que ya apenas nadie puede ir a vivir
- Burger King confirma el cierre definitivo de su restaurante de Parque Venecia en Zaragoza
- El 70% de los nuevos pisos de la antigua sede de la CAI ya están vendidos: así serán las viviendas y los precios de una 'promoción irrepetible' en Zaragoza
- Las empresas que están construyendo la nueva Romareda optan ahora también a reformar el entorno del estadio por 3,5 millones
- La hazaña del Real Zaragoza camina hacia el peor escenario de los 50 puntos
- El hombre que asesinó a su expareja en Zaragoza era un experto tirador que regentaba un negocio de juegos de acción en realidad virtual
- Una amiga de Silvia, la mujer asesinada en Zaragoza, detalla que nunca pensó en denunciar a su asesino: “Es mejor tener a la fiera calmada”
- Sorpresa e indignación en Las Delicias tras el asesinato machista en Zaragoza: “Ya no sabes qué pensar ni quién puede ser un criminal”