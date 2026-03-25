Ibudilast, así es el fármaco que ya está aprobado para el asma y podría frenar la metástasis cerebral

El equipo de Metástasis Cerebral del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), que lidera Manuel Valiente, ha descubierto un mecanismo por el que el tumor "secuestra" células defensivas para usarlas en su favor. También ha demostrado que hay un fármaco, ibudilast, que impide ese proceso, y que ya está aprobado para otras indicaciones, como el asma, en países como Japón. El hallazgo se ha publicado en la revista Cancer Research, con Laura Álvaro-Espinosa como primera autora.

En casi la tercera parte de los pacientes de cáncer el tumor alcanza el cerebro y hace metástasis, explica el CNIO. Ese proceso se ha considerado tradicionalmente la etapa final y sin opciones de un cáncer agresivo, hasta el punto de que quienes llegaban a ella eran excluidos de los ensayos clínicos por su mal pronóstico. En los últimos años, grupos como el de Metástasis Cerebral del CNIO han empezado a abrir nuevas vías para tratar la dolencia.

Células tumorales

El equipo dirigido por Manuel Valiente, ha ampliado el foco de la investigación a lo que ocurre en el entorno de la metástasis cerebral. Los resultados de este laboratorio a lo largo de la última década permiten concluir que la metástasis se desarrolla cuando las células tumorales crean un entorno a su gusto, y para ello "deben alterar el cerebro ellas mismas", explica Valiente.

Cuando las células del tumor llegan al cerebro la mayoría son eliminadas, pues no tienen apenas herramientas para crecer en este órgano; solo unas pocas cuentan con las aptitudes necesarias para reformar el cerebro y adaptarlo a su gusto. Las células tumorales empiezan a cambiar el tejido, a activar vías moleculares que debían estar apagadas y, en definitiva, a crear un ambiente que solo a ellas les resulta acogedor.

Esto les permite proliferar sin control y reproducir el tumor, describen los científicos. El grupo de Valiente ha desvelado ya cómo se producen varios de estos cambios moleculares, y ensaya fármacos para bloquearlos e impedir así esta reforma "ilegal" en el cerebro

Ensayo de fármacos

Ahora han descubierto otro mecanismo que podría tener valor en metástasis cerebral de varios tipos de tumores, y también en otras patologías que afectan al cerebro sin ser tumorales. Se trata, además, de un mecanismo para el que existe un medicamento que "penetra bien en el cerebro y es bien tolerado".

La nueva diana es una proteína llamada MIF, que, producida por las células tumorales en el cerebro, actuaría como una llave que nunca se usa en este órgano. El nuevo estudio muestra que MIF se une a una estructura molecular -llamada CD74- que se encuentra en la superficie de un tipo de células -los macrófagos y la microglía- encargadas de avisar al sistema inmunitario.

Manuel Valiente con el Grupo de Metástasis Cerebral del CNIO / MadMoviex/CNIO

En condiciones normales estas células con CD74 combatirían la metástasis, al formar parte del sistema inmunitario; pero con la llave molecular MIF, las células metastáticas usan CD74 para hacer que trabajen a favor del cáncer. MIF reprograma a este tipo celular para impulsar el crecimiento del tumor, señalan los investigadores.

Modelos animales

Buscando cómo evitar que MIF transforme a los macrófagos CD74, el grupo del CNIO encontró el fármaco ibudilast, que se sabe que actúa bloqueando la unión de MIF con CD74. Sus resultados muestran que ibudilast frena la metástasis cerebral, tanto en modelos animales como en muestras frescas de pacientes derivadas de tumores primarios diferentes. Desde el CNIO explican a EL PERIÓDICO que es un fármaco en ensayo para otras indicaciones y aprobado para asma en algunos países, como Japón. El objetivo es que se ensaye también para la metástasis cerebral.

Los autores subrayan además otra observación de su estudio: el cambio de función de las células CD74 por la acción de MIF también se detecta en enfermedades neurodegenerativas y neuroinflamatorias, como Alzheimer y esclerosis múltiple. El nuevo resultado podría ser relevante también para estas dolencias, como ha sido observado recientemente en tumores primarios de cerebro, como el glioblastoma.

Enfermedades degenerativas

Para Manuel Valiente, "la reprogramación por parte de MIF puede ser una vulnerabilidad común en diversas enfermedades cerebrales, un mecanismo compartido que puede ser redirigido terapéuticamente". El hallazgo del Grupo de Metástasis Cerebral indica que los cambios que ocurren en este órgano nos pueden dar pistas no sólo acerca de la metástasis, sino también sobre otras enfermedades degenerativas y neuroinflamatorias.

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