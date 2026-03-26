Confirmado por Loterías y Apuestas del Estado: la novedad para La Quiniela que afecta a los apostantes de Aragón

Los amantes de La Quiniela van a vivir este fin de semana uno de los cambios más curiosos de los últimos años. Loterías y Apuestas del Estado ha hecho oficial una variación en la estructura de La Quiniela que ha pillado por sorpresa a muchos apostantes, especialmente en regiones con una fuerte tradición futbolística. Si eres un jugador habitual de este formato en Zaragoza, Huesca o Teruel, te conviene conocer los detalles de esta actualización que modifica las reglas del juego a las que estábamos acostumbrados.

Aunque la Primera División de España se encuentra en el último parón de selecciones de la temporada, el desenlace de la Segunda División y los partidos de los conjuntos internacionales solían ser los protagonistas de las columnas de este popular juego de apuestas deportivas. La gran novedad confirmada radica en la sustitución de los bloques de partidos. Hasta la fecha, cuando el calendario de La Liga se detenía por los compromisos de la Selección Española, el boleto se rellenaba con choques entre selecciones y de la categoría de plata del fútbol español.

La novedad para La Quiniela de este fin de semana

Cinco encuentros de Primera RFEF entran oficialmente en el boleto de La Quiniela que miles de jugadores rellenarán este fin de semana. Estos encuentros sustituyen a las selecciones que, en estas fechas, van a disputar las eliminatorias clasificatorias para el Mundial que se celebra este verano en Estados Unidos, México y Canadá. Los protagonistas pasarán de Italia, Polonia o Suecia al Zamora, Ibiza o Hércules.

La Quniela se podrá echar antes del sábado a las 14.00 horas cuando comience el primer partido de Segunda División programado. El boleto se abrirá con un Ceuta - Cádiz y cerrará con el Almería - Real Sociedad B, encuentro elegido como el pleno al 15. Los partidos que disputan los dos equipos aragoneses de Segunda División también se encuentran dentro de esta selección. El Huesca se desplazará a Granada y el Real Zaragoza recibe en el Ibercaja Estadio al Racing de Santander. Estos son los cinco encuentros de Primera RFEF que estarán en La Quiniela:

Zamora - Pontevedra. Sábado 28 de marzo a las 16.15 horas. Grupo 1 de Primera Federación.

Mérida - Racing de Ferrol. Sábado 28 de marzo a las 18.30 horas. Grupo 1 de Primera Federación.

Ourense - Ponferradina. Domingo 29 de marzo a las 12.00 horas. Grupo 1 de Primera Federación.

Ibiza - Alcorcón. Domingo 29 de marzo a las 12.00 horas. Grupo 2 de Primera Federación.

Hércules - Marbella. Domingo 29 de marzo a las 18.45 horas. Grupo 2 de Primera Federación.

Para los jugadores de Aragón, este cambio no es una simple anécdota. La Primera RFEF es una categoría que cuenta con representación aragonesa en el Grupo 2 con la presencia de Teruel y Tarazona. Los únicos dos representantes aragoneses en la categoría de bronce no han sido seleccionados en el boleto. Los apostantes de Aragón y el resto de España deberán analizar cuál es la dinámica de estos equipos, siempre y cuando quieran acertar el resultado final.

Aunque la suerte a la hora de marcar con una cruz la casilla les puede jugar una buena pasada, no viene mal averiguar cuál es la racha de estos conjuntos. Muchos apostantes se quejaban de la dificultad de pronosticar partidos entre selecciones desconocidas (como un Kazajistán contra Moldavia). Ahora, el análisis se traslada a equipos con una identidad mucho más clara y cercana.

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Esta es La Quiniela de este fin de semana. / Servicio Especial

Esta medida llevada a cabo por Loterías y Apuestas del Estado no solo busca mantener el volumen de recaudación durante los parones de selecciones, sino también dar un impulso al fútbol semiprofesional que hay en España. La Primera Federación sigue dando pasos para aumentar su visibilidad tras conseguir emitir en abierto varios encuentros de los dos grupos a lo largo del fin de semana.